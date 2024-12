Trump, la portada del Time

“Es alguien que hizo un regreso histórico, que reorganizó la Presidencia estadounidense y que está reordenando la política estadounidense”: Sam Jacobs

Ser escogido como “hombre del año” (a partir de 1999 persona del año) por la revista Time es un suceso al que todo el mundo está pendiente año con año. Esta tradición que comenzó en 1927 ahora marca la influencia de cada uno de los personajes seleccionados a nivel mundial. En esta portada anual han estado retratadas personas como la reina Isabel II, Greta Thumberg, de Gaulle, los soldados estadounidenses, casi todos los presidentes estadounidenses, Kamala Harris, Putin, Kennedy, Martin Luther King, Churchill; también los movimientos pacifistas, el sismo al sistema que fue Me Too, Taylor Swift y, en este año, y por segunda ocasión, Donald Trump (2016 y 2024).

Es cierto que la designación de la “persona del año” por parte de la popular revista estadounidense siempre crea polémica, más aún en los años recientes donde vivimos en climas de alta polarización; sin embargo, la designación de Donald Trump para la portada de este año desató más controversia ya que todos los conflictos en el mundo, suponía otro personaje en la tapa, pero pues, como menciona el editor de la revista Time, Sam Jacobs, “para bien o para mal, Trump fue la persona que más influyó en las noticias de todo el año que está por concluir”.

Por un lado, Trump tuvo un año de ensueño -para él y para sus seguidores-, su regreso a la política electoral, primero arrasando con Joe Biden y después con Kamala Harris, su frescura y apoyo de los Obama y millones de estadounidenses; salir ileso de un atentado; ser juzgado por tribunales y condenarlo; sumar millones de votos más que los que su partido esperaba; tocar la campana de Wall Street para iniciar las operaciones bursátiles de la economía más grande del mundo, y que todo “se le acomode” para su regreso triunfal a la Casa Blanca, claro que supone que es la persona del año, nos guste o no.

Por otro lado, el mensaje que Time manda al mundo es uno turbio. El magnate neoyorquino ha vuelto a tomar la mentira como arma -de desinformación masiva- para encarar la campaña y será peor en la presidencia. Además Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales por pagos a su entonces abogado Michael Cohen para reembolsar un pago de $130,000 dólares a la estrella de cine Stormy Daniels para que no hablara sobre un supuesto romance antes de las elecciones de 2016 y el día de ayer fueron ratificados estos cargos, por lo que Estados Unidos tendrá a su primer presidente condenado por sus tribunales, aunque estos cargos no tengan efecto durante su periodo presidencial. Su propuesta de gabinete, también refiere a lo más recalcitrante en el quehacer político y millones de inmigrantes serán sus primeras víctimas. Alguien así no tendría que ser ejemplo y mucho menos portada en ninguna revista.

Así es como entrará al Salón Oval el próximo 6 de enero de 2025, con bríos recargados, con ánimos de venganza, con más kilómetros de muro fronterizo, con encargados férreos para detener la inmigración -cueste lo que cueste- (derechos humanos incluidos), sin nada que perder. Así, con su cara en la revista Time también llegará a la Casa Blanca. En esa portada de la revista donde estuvo Putin, Stalin o el mismo Hitler.

POR ADRIANA SARUR

COLABORADORA

ADRIANASARUR@HOTMAIL.COM

