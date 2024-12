Alicia en el país de las negaciones. Ese, donde si eres parte del régimen y hay evidencias puedes sostener lo contrario sin consecuencia alguna. A la larga lista de omisiones, falta a los reglamentos internos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Cultura, del MUNAL, ahora se suma el abuso de confianza y de autoridad.

Poco faltó para que Alicia Bárcena sostuviera que el museo era casa de alguna de las tías de los felices novios… También eso se hubiera tolerado y también para ello la 4t hubiese buscado una justificación. Total, la funcionaria pretendió hacernos creer que no sabía que el evento al que asistió se trataba de unas nupcias…

Al igual que en el cuento de Lewis Carol, en el que todos los días, salvo uno, se celebraban felices ‘no cumpleaños’, en México el régimen decidió celebrar una ‘no boda’. Una boda que —aunque indirectamente— se pagó con nuestros impuestos y a la que asistió como invitada de honor la entonces canciller de la República.

Veámoslo de esta otra forma: si Alicia Bárcena no supo distinguir entre una boda y una celebración de relaciones bilaterales, podemos asegurar que la política exterior de México ha sido una absoluta simulación estos últimos años. Afirmarlo ya lo hacíamos antes, pero fue con este hecho en particular (que el periodista Claudio Ochoa Huerta primero dio a conocer), que lo pudimos comprobar.



Pero lo grave es que negarlo le ha dado un pase de salvación a la funcionaria y eso es lo que resulta terrible de este ‘segundo piso de la transformación.’ La política interna del país está mucho más en ruinas de lo que nos imaginábamos.



Hagamos una pausa diplomática en el camino y pensemos que esta situación hubiera pasado en las épocas de antes; durante el panismo o el priismo. ¿Cómo hubiera actuado lo que hoy es Morena?, ¿qué hubieran dicho la oposición obradorista? ¿Se hubiese alertado sobre el abuso de poder? Hoy, cuando quien abusó es uno de ellos, inventan subterfugios tan infantiles y poco creíbles que solo permiten vislumbrar que son capaces de todo antes de aceptar la responsabilidad de haber mentido, de haber hecho mal las cosas. No nos vayamos muy lejos, en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador actos similares no se toleraban. El deterioro, entonces, ha sido exponencial.



Dado que en su cuenta en Twitter (hoy “X”) Bárcena se describe como alguien “comprometida con la igualdad”, ¿por qué no se compromete a respetar la ley de igual forma?, ¿por qué permitió el uso de un espacio público para un acto privado?



Tal vez no se enteró a tiempo que la primera mandataria Claudia Sheinbaum señaló que “no deben usarse los espacios públicos para ninguna conmemoración o celebración, a menos que sean protocolarias”. Tal vez está “comprometida” pero a no perder su puesto tal como ya ocurrió con Martín Borrego quien presentó su renuncia a la secretaría del Medio Ambiente.



Si por austeridad se entiende rentar espacios públicos a muy buen precio, que se dé a conocer quién gestionó y quién pagó esa maravillosa ganga. Muestre facturas, recibos, transferencias. La austeridad de la 4t significa contar con un museo para una boda, un helicóptero para trasladarse, la sede del Senado para peleas circenses, una mesa de regalos en Palacio de Hierro y para abrir una cuenta en Euros.



Con ese desparpajo de decir mentiras y falsedades, sabiendo que no le pasará nada, Alicia vive en el país de las negaciones. ¿Los demás? Viendo pasar los excesos del poder.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADOR

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

EEZ