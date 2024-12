Ronald Johnson, the last boy scout…

“Juntos pondremos fin a los delitos cometidos por migrantes; detendremos el flujo ilegal de fentanilo y otras drogas peligrosas hacia nuestro país. ¡Haremos que Estados Unidos sea seguro otra vez!”, escribió Trump en su red social. ¿Ronny, ex agente de la CIA como jefe de misión a nuestro país? La nominación de Trump pasó casi inadvertida entre la discusión del vapeo.

Conforme a las leyes de los Estados Unidos, el ex boina verde y previo embajador de ese país en El Salvador requiere ser confirmado por el Senado estadounidense.

Al sur del “Río Grande”, conforme con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961, México, como país receptor, puede aceptar tal designación y acreditar al nuevo diplomático, también puede oponerse y no recibir sus cartas credenciales, o incluso, aceptarlas y después, “sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable”.

Carlos Pascual, en la época calderonista; y John D. Negroponte, durante el salinato, fueron removidos sin haber llegado al exceso de la declaratoria de persona non grata por parte de México. El buen Ken Salazar, equilibrista en la cuerda floja, pasó de amigo a metiche en la 4T y dado pie a varias notas diplomáticas para el vecino país que, dadas las alturas del partido, ya es irrelevante.

En la época de De la Madrid, sin embargo, México sacó la casta y ante la amenaza del gobierno de Reagan de expulsar al representante mexicano en la Organización de las Naciones Unidas, en ese entonces el canciller Guillermo Sepúlveda, transmitió un mensaje inequívoco al Departamento de Estado: si el gobierno de Estados Unidos procedía con la amenaza, México tomaría “una medida recíproca”, lo que significaba la expulsión de México del embajador John Gavin”. Ante la posición adoptada por México, el gobierno de Reagan desistió.

Habrá que ser cautos y navegar con firmeza por el derrotero que anuncian aguas turbulentas tras la toma de posesión de Trump. Los instrumentos internacionales están ahí por un motivo simple: la paz y la resolución amigable de conflictos. Si a algún Estado, México tiene bien estudiado es, sin duda, al estadounidense; por esto lo que Trump y su gobierno opinen de México tiene que ser contrarrestado con inteligencia y firmeza; el equipo actual que encabeza la Presidenta, Claudia Sheinbaum, y nuestro ex Rector, De La Fuente, ya han dado visos de estos dos elementos fundamentales. La Cancillería y el cuerpo diplomático mexicano están preparados y éste es sumamente profesional. La moneda está echada, pero sea águila o sol, vamos firmes.

Somos mucho México: Nuestro linaje proviene de mujeres valientes y hombres irreductibles.

