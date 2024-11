Taller de lectura para diputadas y diputados

En opinión del Doctor Patán, no hay camino demasiado pedregoso cuando se trata de llegar a la alta cultura. El camino se recorre, idealmente se disfruta y se llega a puerto, cueste lo que cueste. El comentario viene a cuento porque el otro día surgió una oportunidad de conocer a los clásicos de viva voz, uno a uno, cara a cara, como rara vez se dan, y aquí su doctor no encuentra la manera de que lo inviten.

La cámara baja, desde que es propiedad indiscutida de la Cuarta Transformación de la Vida Pública, es, sí, una fuente inagotable de cambios constitucionales a mayor gloria del Pueblo Bueno, desde los vapeadores hasta el elote, que en adelante será prehispánico y no transgénico o no será. Pero no es solo eso. Ahí, también, se respira cultura. Muy elevada cultura. Chequen nomás: en un tuit, el doctor Monreal, constitucionalista egregio y primera espada de esta revolución de las conciencias que es la 4T, nos dejó saber del taller de lectura “de diputadas y diputados”, que encabeza justamente él.

Todo bien ahí. Bien, de entrada, que sea “voluntario”: la Cuarta es un movimiento democrático, y además la lectura no entra por las malas. Se necesitan figuras con capacidad de seducción intelectual, pues, para llevar a los representantes del pueblo a leer algo, reto mayúsculo.

Luego, bien el acercamiento a los clásicos de antes. Vean porfa la selección: “El político”, de Azorín, y, faltaba más, “El arte de la guerra”, de Sun Tzu, que, supongo, el doctor sabrá vincular con su trayectoria, esa batalla sin tregua de la política en que, hábil, sutil pero firme estratega, ha logrado derrotar a la reacción. Al neoliberalismo. Qué envidia, haber estado ahí.

Luego vino un tropiezo que supongo que se explica por el entusiasmo y el sentido de urgencia que imponen los libros a las mentes especiales. “El genio tenebroso”, de Fouché, como seguro que sabe don Ricardo, es en realidad “Fouché, el genio tenebroso”, de Zweig. Peccata minuta.

Pero –y de ahí mi comentario inicial, el de los clásicos de viva voz– el taller culmina en su primera sesión con… ¿Están listos? “Historia mínima de MORENA” y “Péndulo político”, de, nos dice el tallerista, “mi autoría”. Suertudotes. Aquí su doctor, a pesar de la envidia, lo celebra, porque la iniciativa del otro doctor puede llevar a todos los grandes creadores o lectores de nuestro movimiento a hacer lo propio.

Es un suponer, pero podemos imaginarnos que la poesía de Pellicer por Adán Augusto, que Macedonio analizando el guión que escribió sobre su coche y triunfó en Bielorrusia y, con suerte, que el regreso a nuestro Líder Eterno, el Ex Quinto Presidente Más Popular del Mundo, para analizar con nosotros el libro que seguro escribe en su finca. Estoy inventando, pero algo así como “Cartas desde Palenque. El siglo XXI en voz de su protagonista”.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ