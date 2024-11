Paquete Económico maquilla el déficit

Es una fantasía pensar que México crecerá entre 2 y 3 por ciento en 2025 (con un dato puntual de 2.3 por ciento).

Esa es la primera conclusión que obtengo tras hablar con varias personas enteradas de la elaboración del Paquete Económico 2025 que presentó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, el viernes. Hacienda decidió alejarse del consenso del mercado y, en lugar de tomar el dato de 1.22 por ciento que pronostican los economistas encuestados por Banco de México, se fueron al rango alto… e inverosímil.

La propia justificación para elegir el dato de 2.3 por ciento languidece de sofisticación técnica en el Paquete: “dicho pronóstico se ubica en línea respecto a lo publicado en el Paquete Económico 2024 y representa el inicio de una trayectoria de crecimiento incluyente durante la presente administración, capaz de permear en el bienestar de la población”.

En otras palabras: en lugar de pronosticar el PIB de 2025 con base en lo que está ocurriendo hoy, Hacienda claudicó y únicamente tomó el pronóstico que se había hecho en el Paquete anterior y le añadió las ideas enarboladas por el nuevo gobierno en materia de justicia social y “derechos”. Y con eso se piensa que la economía crecerá 2.3 por ciento. Una fantasía.

Personas involucradas en la política económica me comentaron que la presión que recibió Ramírez de la O para evitar recortes en el gasto fue muy elevada; que finalmente el Secretario cedió y que el equipo hacendario resolvió inflar artificialmente los ingresos en alrededor de 300 mil millones de pesos.

Incluso se tuvo que echar mano del balance de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) para cuadrar el déficit que se presentó de 3.9 por ciento del PIB, aunque en realidad será de 4.9 por ciento.

Hubo quien me comentó que en realidad estamos ante el maquillaje más grande del déficit que jamás haya visto nuestra generación, que están bajando artificialmente los requerimientos financieros, y que hay alrededor de 400 mil millones de pesos de deuda que no tienen justificación alguna y no cumplen con las reglas de inversión.

¿Qué podría ocurrir en 2025 si se aprueba el paquete tal como fue presentado?

Se abren varios escenarios. En uno de ellos, Hacienda deberá aplicar un freno al gasto público desde los primeros trimestres del año. Es lo más previsible. En otro escenario se lanza una reforma fiscal, algo con lo que varios miembros del gobierno han empezado a coquetear. No nos sorprenda si ocurre.

Este Paquete Económico erosiona fuertemente la credibilidad del equipo de Hacienda encabezado por el propio Rogelio Ramírez de la O. Si algo de confianza transmitía, con esto se frena. Hubo quien me dijo que solo había visto algo así “en países como Haití, Guatemala, República Dominicana y, últimamente, Colombia”. ¡Uff!

