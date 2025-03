Eduardo Lerma Nito salió a trabajar y desapareció en Lagos de Moreno; así fue la historia del joven que dejó una carta en Teuchitlán

El hallazgo de un rancho, que habría operado como centro de reclutamiento y exterminio de un grupo del crimen organizado, sigue causando conmoción entre los habitantes del estado de Jalisco. En el lugar, ubicado en el municipio de Teuchitlán, colectivos en busca de personas desaparecidas han encontrado restos óseos, prendas, zapatos, mochilas, maletas, joyería y más artículos personales que podrían ser de ayuda para identificar a posibles víctimas.

Dentro del lugar también se encontró una carta de despedida, la cual fue filtrada en redes sociales por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. En el texto, firmado por una persona llamada Eduardo Lerma Nito, se lee un desgarrador mensaje para su presunta pareja sentimental, donde el joven se despide en caso de que sus seres queridos no lo vuelvan a ver.

"Mi amor, si algún día ya no regreso solo te pido que recuerdes lo mucho que te amo y digas: 'se me fue mi enojón, berrinchón y celoso'. J.G.L", se lee en el texto que presuntamente habría sido firmado por Eduardo Lerma Nito. El joven también agregó su fecha de nacimiento y el municipio de Guanajuato del cual era originario.

¿Cómo desapareció Eduardo Lerma Nito?

Esta sería la carta que escribió el joven desaparecido. Foto: colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco

Luego de darse a conocer la carta supuestamente escrita por Eduardo Lerma Nito, en redes sociales se empezó a difundir una ficha de búsqueda que coincidiría con el nombre, edad y municipio del joven que habría escrito el texto de despedida para sus seres queridos. De igual manera, en las plataformas digitales trascendió cómo habría sido la desaparición del joven. No obstante, las autoridades oficiales no se han pronunciado al respecto, por lo que se desconoce la veracidad de la información.

Según la ficha de búsqueda, Eduardo Lerma Nito fue visto por última vez el pasado 26 de febrero de 2024, en el municipio de San Juan de los Lagos, en Jalisco. En redes sociales se compartió que el joven presuntamente habría salido de trabajar cuando desapareció. La ficha de búsqueda también precisa que Eduardo tenía 20 años de edad al momento de su desaparición y como señas particulares resaltan sus tatuajes en el antebrazo y la muñeca.

¿Eduardo Lerma Nito fue localizado con vida?

Su ficha de búsqueda aún está activa. Foto: Registro Estatal de Personas Desaparecidas del estado de Jalisco.

De acuerdo con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, el joven fue encontrado con vida el pasado mes de octubre de 2024 y actualmente ya se encontraría con sus seres queridos: "dentro de esta historia tan conmovedora de la nota de Eduardo Lerma Nito, hay algo bonito, nos informan que este joven que la escribió, el ya esta con su familia desde octubre. Para que ya no se siga compartiendo por favor. Gracias a Dios esta con bien", detallaron en una publicación en Facebook.

Sin embargo, en el Registro Estatal de Personas Desaparecidas del estado de Jalisco aún se puede encontrar la ficha de búsqueda de Eduardo Lerma Nito; en el sistema no hay información que sugiera que el joven haya sido encontrado, por lo que sigue en calidad de persona desaparecida. Hasta ahora, las autoridades oficiales no se han pronunciado sobre el tema, por lo que se desconoce si el joven ha sido localizado, o no.