Adrián Marcelo vuelve a atacar a Gala Montes en redes y ella se lanza contra el comediante: "ni así lograste ser el número uno"

Adrián Marcelo volvió a pronunciarse en redes sociales contra Gala Montes, quien fue su compañera en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Esta vez, el comediante lanzó un fuerte comentario a propósito del 8 de marzo en el que la llamó falsa feminista, y aunque parecía que la actriz había ignorado los comentarios hace apenas unas horas decidió responderle y ahora sus fans la defendieron.

En el contundente post que Adrián realizó a través de su cuenta de X en el cuestiona a Gala Montes por qué no ha "entendido su realidad", pero en el texto también hizo mención al novio de la actriz Icho Van y a su hermana Beba Montes, quienes aseguró que solo se siguen hundiendo al continuar con una pelea, que según él no tiene intención de continuar.

En el mismo post, el también conductor afirmó que ellos hicieron su matrimonio más sólido, un fuerte lazo con sus seguidores y aclaró que aunque pusieron a prueba su inteligencia emocional, fortaleció su relación con sus seres queridos y alejaron a personas que no necesitaba en su entorno.

Sobre la sobrina de Gala, mencionó que siente compasión por ella, por lo que hizo un llamado a la cantante a que se detuviera y sanara, pues aseguró que no es un potencial feminicida y que fue solo un competidor de un reality que no creyó en la estrategia de Montes y decidió desenmascararla, con lo cual, aceptando que no le salió la estrategia y ella ganó, por lo que le preguntó por qué desperdiciaba su energía con él.

¿Cuántas humillaciones digitales necesitan @GalaMontes2 @BebaCrista @Ichomexicat para entender su realidad?



No han hecho más que cavar un pozo en el que siguen hundiéndose. Yo no tengo intenciones de continuar con esta pelea estúpida, pero si siguen DIFAMANDO, voy a seguir… — adrián marcelo (@adrianm10) March 8, 2025

Gala Montes se defiende de Adrián Marcelo con fuerte mensaje

Ante el contundente mensaje de Adrián Marcelo, todo parecía indicar que Gala permanecería en silencio pero casi un día después respondió con el texto: "Y ni así lograste ser el #1", esto en referencia a que a pesar del gran ruido que el comediante generó en la red social no se colocó en el número uno en tendencia. Peo aquí no terminó el enfrentamiento, pues el conductor le volvió a responder y nuevamente se le fue con todo.

"Hiciste que tu 8M se tratara de mi. Pregúntale al charlatán que te provee los chochos, lo que eso significa. Yo estoy pendejo, pero no estoy solo. A ti, ni quienes te trajeron a la vida, te quieren. Sana y mejora tus hábitos higiénicos. Veo que no has cambiado, hedionda", escribió Adrián Marcelo.

El comediante respondió nuevamente al comentario de Gala | Foto: X @adrianm10

Novio de Gala Montes y fans la defienden

Icho Van, el novio de la actriz, nuevamente se pronunció ante los ataques de Adrián Marcelo contra él y Gala. El productor musical repudió los comentarios del comediante y mencionó que solo generan más odio en el 8 de marzo, resaltando que eso es precisamente lo que está mal en la sociedad y por eso, muchas mujeres se unen en esa fecha para manifestarse por hombres como él, reiteró que Montes no está sola y sus ataques solo muestran lo mal que está.