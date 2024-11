La inversión sí está frenada

No hay confianza en México para realizar nuevas inversiones. Esa es la realidad. Esta semana he hablado con varios empresarios. Me dicen que están totalmente frenados en sus inversiones debido a la incertidumbre jurídica que ha arrojado la reforma judicial.

Un gran desarrollador inmobiliario me aseguró que las inversiones que sí se están realizando son las de mantenimiento y crecimiento natural de los negocios en marcha, porque no los pueden abandonar al deterioro. Pero nuevas inversiones, no. ¿Proyectos nuevos? Ninguno.

Esta es la palpable realidad que se detecta en muchos círculos de negocio y que esta semana exhibió como diagnóstico la Asociación de Bancos de México (ABM). El organismo que preside Julio Carranza convocó a una conferencia en la que reveló un par de datos fatídicos en relación con la inversión.

El primer dato es la caída estrepitosa en la tasa de crecimiento de ese componente del Producto Interno Bruto.

La ABM subrayó que, mientras hasta julio de 2023 la inversión nacional creció a un ritmo de 24.8 por ciento; este año, hasta ese mismo mes, la inversión solo estaba creciendo a un ritmo de 3.9 por ciento. Es una caída descomunal, con el componente de inversión pública decreciendo a un ritmo de 4.5 por ciento.

Y el otro indicador es algo que hemos enfatizado aquí: el gran desplome de la Inversión Extranjera Directa (IED) en nuevos negocios, del orden de 69 por ciento, lo que ha implicado que esa inversión ahora esté compuesta 96 por ciento por reinversión de utilidades y únicamente 4 por ciento por nuevos proyectos. Antes era una relación equilibrada, con varios años en un 50/50 para ambos tipos de inversión.

¿Qué significa esto? Que no hay confianza para invertir en México. Esa es la realidad. La AMB apuntó que “resulta fundamental fomentar la inversión productiva con políticas públicas que generen certidumbre legal y confianza”. Zoc.

Los empresarios no parecen estar dispuestos a esperar las supuestas bondades de la reforma judicial. Quieren certeza desde ahora en el diseño, para conocer los pesos y contrapesos, y no esperar a ver si la promesa de imparcialidad se cumple. Les sorprende, además, lo refractario que ha resultado el nuevo gobierno ante sus constantes llamados a ajustar la reforma y, aunque han sentido confianza por los mensajes de la presidenta Claudia Sheinbaum, anhelan un diseño institucional consensuado desde la ley, que garantice y salvaguarde sus intereses para atreverse a volver a invertir.

NISSAN

La automotriz que en México encabeza Rodrigo Centeno anunció desde Japón que alcanzó las 1.5 millones de unidades de vehículos e-POWER (eléctricos) producidas. En Japón el 42.6 por ciento de los vehículos vendidos en el último año fiscal fueron e-POWER. En México los vehículos con esta tecnología son el X-Trail y el Kicks.

