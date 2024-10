Karime Pindter pide ocho meses para estudiar baile y ser “Aventurera”

KARIME PINDTER, LA CONSENTIDA Y SEGUNDA FINALISTA DE “LA CASA MÁS FAMOSA DE MÉXICO” DIJO: “MI SUEÑO ES SER AVENTURERA Y CONDUCTORA DE LAS NETAS DIVINAS

-Mi Karime Pindter saliste tan famosa de “La Casa de los Famosos México 2024” que te pedimos que por favor no dejes que se te suba…

"No, hombre"

-¡Qué no se te suba nadie encima jaja!

"Mejor que se me suba ya alguien encima, pero por favor".

-Pero dijiste que Gala es tu futura esposa, que son novias y se van en diciembre juntas a vacacionar, ¿Quién se va a atrever si ella es de armas tomar?

"Sí, Gala es de miedo, pero todavía no se va a dar con Gala un súper romance, eso va a ser poco a poquito”.

“MI SUEÑO ES SER AVENTURERA Y Sí LO SOY VAMOS A ABARROTAR Y TAMBIÉN QUIERO SER CONDUCTORA DE LAS NETAS DIVINAS”

-¿Cuál es tu meta ahora que saliste reina de “la casa”, qué plan tienes?

"Mi sueño es ser conductora de ‘Las Netas divinas’ y ser ‘Aventurera’, ya se que dicen ‘que Karime no baila’, pero Juan Osorio llámame, aquí estoy para que me lleves a una novela y si me das una oportunidad, estoy dispuesta a levantar ‘Aventurera’, con mucho estudio, que descanse aventurera un ratito, que se refresque y firmamos contrato, que me dé ocho meses, estudio de seis como una loca y voy con todo, ¡vamos a abarrotar!", finalizó.

-Con el “angelote” de mi Karime estoy segura que va a lograr lo que se proponga.

MARIO LOGRÓ UN MILAGRO, SE GANÓ A PULSO LAS 5 ESTRELLAS MICHELIN DE LA PERFECCIÓN, AL DEMOSTRAR QUE SE PUEDE SOLTAR UN BULTO DE PIEDRAS, QUE LA JUSTICIA Y LA SOCIEDAD TE OBLIGA A CARGAR, SIN PERDER NUNCA TU BONDAD NI TU ALEGRÍA

El crecimiento como ser humano de Mario Bezares ante los ojos de millones de espectadores, demostró su evolución. Entró como cargando un costal de las injusticias que vivió, sin embargo, en medio de la adversidad, conservó una familia preciosa, y a pesar de su dolor producido por la injusticia del gobierno y la carga de la sociedad que lo señalaba, decidió meterse con una bola de locos, empezando por mí, a encerrarse en una casa donde lo primero que nos sale a todos es la parte oscura.

Sin embargo, él trae la convivencia en su ADN, y lo que hizo desde el día uno fue embonar con cada habitante; y en vez de desmoronarse bajo la presión, soltó ese bulto de piedras que traía cargando y lavó su imagen mostrando el ser humano hermoso que es.

Se puede decir que él nunca estuvo actuando, estaba interactuando con todos con paciencia, como consejero y logró lo imposible, hacer que en “la casa más famosa de México” todos lo amarán, mientras que afuera de la casa se ganó el amor y respeto de todo el mundo. ¡Y lograr que todo el mundo te ame, eso sí fue un milagro que casi nadie alcanza en su vida!

Mayito nos conmovió el corazón a todos. ¡Y todavía se arrodilla y le entrega su premio económico a su mujer! ¿Quieres más?

POR SHANIK BERMAN

