Símbolos, liturgia y protocolo

Si aceptamos como valida la premisa de que en política la forma es fondo, vale la pena revisar los últimos acontecimientos.

A partir de las cero horas del primero de octubre se celebró el Protocolo Republicano de cambio de mandos militares, en actos solemnes e imponentes en la Secretaria de la Defensa y en la Secretaria de la Marina.

Poco después de las 11 horas de ese día, elegantemente vestida con ropa de diseño mexicano, asistió la Presidenta Claudia Sheinbaum a rendir protesta, destaca el esfuerzo respetado de la Dra. Ifigenia Martínez para conducir la sesión, y no pasa desapercibido el saludo cortes que la nueva Mandataria le dio a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña.

En los primeros momentos de su alocución expreso un elogio desmedido al ya Expresidente López Obrador, y también lo despidió ubicándolo en un bronce bruñido de la historia, deseándole buenos augurios en su labor de escritor; esto se puede interpretar como un sutil y elegante deslinde de la Mandataria de su predecesor.

Más tarde como lo marca el protocolo internacional, ofreció un convivio a sus invitados extranjeros, por cierto, con menos representatividad de Presidentes y Primeros Ministros.

Con la nueva liturgia que impone el Obradorismo, convocó a una enorme multitud en el Zócalo de la Ciudad para expresar los 100 puntos de su Gobierno, no sin antes recibir desde la cosmovisión indígena las fórmulas mágicas de esas antiguas culturas, y el mítico bastón de mando. Vale destacar que en el presídium no estuvieron ni el gabinete, ni los gobernadores, sino solo mujeres de diferentes etnias. La resistencia de cientos de miles de asistentes que no se movieron de sus lugares es de admirarse.

Ese mismo día anuncio su visita al Puerto de Acapulco que requería, y requiere con urgencia la ayuda Federal. Reiteró que vivirá en Palacio, y que iniciará de inmediato las llamadas mañaneras.

Sin embargo, no hay nada nuevo bajo el sol. La ideología y los programas del Gobierno anterior como era de esperarse fueron ratificadas a plenitud, repitiendo disciplinadamente, las pautas marcadas por su antecesor. Si bien es cierto, la eficiencia de la aplicación de las políticas públicas estará dotada de mayor capacidad y orden.

En otro acto, recibió la salutación, reconocimiento y lealtad de las Fuerzas Armadas como Comandanta Suprema de las mismas.

No obstante la dura realidad se seguía manifestando en el Claustro de la Justicia y en el territorio Nacional; el pleno de la Corte acepto dar trámite a la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la Reforma Judicial. El 2 de octubre los encapuchados de siempre avergonzaron a la Ciudad con sus actitudes absurdas y violentas, en Salamanca, en Tuxpan, en Culiacán y en muchos lugares de la Nación continuo la imparable violencia frente a un cuerpo policiaco inerme y en actitud pasiva. Fueron asesinados dolosa y violentamente migrantes extranjeros bajo las balas asesinas de la militarización.

A pesar de todo persiste la esperanza de un mejor Gobierno que encause de manera inteligente y patriótica a la Republica.

Los símbolos, la liturgia y el protocolo, nos envían señales claras de lo que podemos esperar de este nuevo Gobierno.

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA