El botín de Botín y la Ministra que quiere ser Presidenta

LAS HEREDERAS DEL poderoso Grupo Industrial Alfa, Gabriela, Viviana y Carmen Garza Delgado, están promoviendo una demanda internacional contra Banco Santander por tráfico de influencias.

Loretta Ortiz y Ana Botín. (Créditos: El Heraldo de México)

Acusan a su presidenta Ana Botín de utilizar todo su poder y relaciones para seguir obstruyendo que se ejecute una sentencia que obliga a la institución a pagarles unos mil 200 millones de dólares.

Viviana Garza Delgado. (Créditos: El Heraldo de México)

Y es que Santander fichó ahora a Abel Chávez Salinas, yerno de la ministra Loretta Ortiz, para que ésta tome el caso oooootra vez y revierta las sentencias que en 10 años han dado la razón a las señoras.

Javier Quijano. (Créditos: El Heraldo de México)

Va ser la tercera ocasión que los abogados Javier Quijano y Víctor Oléa intentan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso: en las dos primeras Arturo Zaldívar les dio palo.

Arturo Zaldívar. (Créditos: El Heraldo de México)

A lo largo del sexenio pasado, Botín trató infructuosamente que Andrés Manuel López Obrador la ayudara: no en vano lo visitó siete veces, lo que al parecer no va ser igual ahora, pues en su reciente estadía no hubo registro de un encuentro con Claudia Sheinbaum.

No se pudo confirmar que Chávez Salinas trabaje para el despacho de Quijano, el abogado externo de Santander al que se le fue de las manos el caso, pero hay muchos indicios de que lo está empleando como ariete.

Otro que también ha operado como cabildero de Botín, Quijano y Oléa ha sido el también abogado y político panista Santiago Creel Miranda, asesor y amigo de la banquera, hija del legendario Emilio Botín.

Hace unos días se confirmó el no ejercicio de la acción penal con motivo de la denuncia interpuesta por Banco Santander, vía el penalista Oléa Peláez, contra las Garza Delgado.

El presidente de la Barra Mexicana de Abogados quiso meter a la cárcel a las hijas del empresario regiomontano Roberto Garza Sada, fundador de Grupo Alfa.

Las Garza llevan más de 10 años peleando que el banco español asuma su responsabilidad por haberse confabulado y permitido que su hermano, Roberto Garza Delgado, las despojara de 36 millones 700 mil acciones de Alfa que estaban depositadas en un fideicomiso.

Ya ganaron todas las instancias legales, incluidos los dos rechazos de atracción en la Corte, pero desde hace más de un año no han podido lograr que se ejecute la sentencia contra Santander.

Y ahora Botín, Oléa, Quijano y Creel tienen una aliada de lujo: la ministra Ortiz Ahlf, la que defiende la Reforma Judicial cuatroteísta que busca purificar al gremio y que aspira a ser ministra presidenta de la Corte.

Kristalina Georgieva. (Créditos: El Heraldo de México)

AHORA QUE EL secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O estuvo en Washington atendiendo reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, hubo tres comentarios recurrentes en los pasillo del encuentro anual de otoño: preocupación de que México entre a una crisis constitucional; que nos ajusten la perspectiva de calificación, o la calificación, y que en los próximos días se presente un paquete económico creíble y coherente. Entre los funcionarios del fondo que dirige Kristalina Georgieva y del banco que preside Ajay Banga no se entiende cómo teniendo la mayoría de la representación en el Congreso, el gobierno de Claudia Sheinbaum no impulsa una reforma fiscal. También hay muchas interrogantes sobre cuál es el modelo de crecimiento del país y quejas de que México no asista a otros foros internacionales en los que en el pasado se tuvieron posiciones de liderazgo.

HACE EXACTAMENTE UNA semana, Emma Luz López, la encargada de la dirección de Administración y Finanzas de Birmex, dio el banderazo de salida a la compra consolidada de medicamentos 2025-2026. El viernes le adelantamos que iniciaron con un paquete que incluye unas mil 473 claves por 9 mil 260 millones de pesos que el IMSS, de Zoé Robledo, solía conseguir a través de compras regionales por ser insumos de alto valor y de difícil disponibilidad. Pues bien, López Juárez ya solicitó a la Secretaría de la Función Pública, la que lleva Raquel Buenrostro, la designación del testigo social que acompañará la licitación internacional para la adquisición de hasta 130 mil millones de pesos de insumos para la salud.

EL PLENO DE la Comisión Federal de Competencia se apresta a dar otro golpe, ahora contra Walmart. Los comisionados Andrea Marván, Alejandro Faya, Ana María Reséndiz, Brenda Gisela Hernández, Giovanni Tapia, José Eduardo Mendoza y Rodrigo Alcázar, están por confirmar la opinión de la Autoridad Investigadora que hace un año determinó que el gigante del retail que encabeza aquí Ignacio Caride ejerce prácticas anticompetitivas en el mercado de abastecimiento y distribución al mayoreo de bienes de consumo, comercialización minorista de éstos y servicios relacionados. La denuncia fue presentada en 2020 por Chedraui, de Antonio Chedraui Eguia. Dé por hecho que Walmart no se quedará cruzado de brazos y que combatirá por la vía civil lo que considera es un atropello.

Brenda Gisela Hernández. (Créditos: El Heraldo de México)

ALTÁN REDES ESTÁ por iniciar la selección de un nuevo director general. Como informamos, Carlos Lerma va de regreso a la Secretaría de Hacienda como nuevo subsecretario de Ingresos. Con la llegada de Rogelio Ramírez de la O en agosto de 2021, Lerma fue designado Jefe de su oficina y en junio de 2022 se fue a Altán. La operadora de la red compartida que preside Anthony McCarthy va proponer al Consejo de Administración una terna. La decisión será de los accionistas Nafinsa-Bancomext, de Luis Antonio Ramírez; Banobras, de Jorge Mendoza; Morgan Stanley, que lleva Jaime Martínez-Negrete; Axtel, que dirige Armando de la Peña; Megacable, de Javier Bours, y el China México Fund.

Jaime Martínez-Negrete. (Créditos: El Heraldo de México)

EL CONSEJO JUDICIAL Ciudadano de la CDMX, que preside Jorge Nader, publicó la convocatoria para seleccionar, a la o al, Fiscal General de Justicia de la CDMX. El 9 de noviembre se cierra el periodo de registro, el 11 de noviembre se revisa la integración de expedientes y entre el 12 y 13 se aprueban los candidatos y publica la lista de semifinalistas. Del 13 al 16 se abre el periodo de recepción de comentarios de la población. Del 18 al 20 de noviembre el mismo Consejo se entrevistará con ellos y el 22 saldrá la lista de los preseleccionados que serán objeto de los exámenes de control de confianza para que el 2 de diciembre se tenga la terna que será enviada a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Jorge Nader. (Créditos: El Heraldo de México)

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL