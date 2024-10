¿Qué pasaría si las elecciones en Estados Unidos terminan en empate?

A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, uno de los escenarios menos probables, pero no imposible, es un empate en el Colegio Electoral.

Si bien las encuestas favorecen en cierta medida a Donald Trump sobre Kamala Harris, el sistema electoral estadounidense permite que, bajo ciertas condiciones, los candidatos principales terminen con la misma cantidad de votos.

Este escenario podría tener implicaciones significativas para Estados Unidos y para sus socios, como México. El análisis de Zachary B. Wolf, Ethan Cohen y Renee Rigdon de CNN advierten que, aunque un empate es poco probable, es una posibilidad real que debe tenerse en cuenta dadas las circunstancias políticas actuales.

¿Cómo funciona el Colegio Electoral?

El Colegio Electoral es el sistema mediante el cual se elige al presidente de los Estados Unidos. Cada estado tiene un número de votos electorales basado en su población, sumando un total de 538 votos. El candidato que obtenga al menos 270 votos electorales gana la elección. En la mayoría de los estados, el candidato que gane la mayoría de los votos populares en ese estado se lleva todos sus votos electorales, excepto en Maine y Nebraska, que asignan los votos por distritos congresionales.

Según el informe de Thomas H. Neale de 2017, titulado The Electoral College: How It Works in Contemporary Presidential Elections, este sistema fue diseñado para equilibrar los intereses de estados grandes y pequeños. Sin embargo, su estructura actual permite escenarios donde, a pesar de una pequeña diferencia en el voto popular, los candidatos terminen empatados en el Colegio Electoral.

Escenarios de empate en 2024

270toWin, un sitio especializado en análisis electoral, ha modelado matemáticamente tres escenarios principales en los que un empate en las elecciones de 2024 podría ocurrir:

Harris gana Wisconsin, Michigan, Arizona y Nevada, pero pierde en Pensilvania y Georgia, lo que resultaría en un empate de 269-269. Harris repite los resultados de Joe Biden en 2020, pero pierde Georgia, Pensilvania y un voto del segundo distrito de Nebraska, lo que también llevaría a un empate. Trump gana todos los estados que ganó en 2020, pero pierde Wisconsin y hay una división en los votos electorales de Maine y Nebraska, lo que produciría otro empate de 269-269.

La solución constitucional: la 12ª Enmienda

Si se diera un empate en el Colegio Electoral, la 12ª Enmienda establece que la Cámara de Representantes elija al presidente y el Senado al vicepresidente. En la Cámara, cada estado tiene un voto y se necesita una mayoría de 26 votos para elegir al presidente.

Este proceso favorece a los estados pequeños, que tienen el mismo poder que los grandes, y actualmente beneficia a los republicanos, que controlan la mayoría de las delegaciones estatales.

El caso histórico sobre un empate fue en la elección de 1800 entre Thomas Jefferson y Aaron Burr, quienes empataron en el Colegio Electoral debido a una falta de coordinación entre los electores del Partido Demócrata-Republicano. Después de 36 rondas de votación en la Cámara de Representantes, Jefferson fue elegido presidente.

¿Despolarizaría un empate a Estados Unidos?

La idea de que un empate pudiera despolarizar a Estados Unidos es tentadora, pero es poco probable que sea el caso. En lugar de reducir la polarización, un empate en el Colegio Electoral podría aumentar las tensiones políticas y sociales, ya que pondría en duda la legitimidad del proceso electoral y podría generar protestas de ambos lados.

La posibilidad de que el Congreso, y no los votantes, decida al presidente, podría alienar aún más a grandes sectores de la población que ya están divididos políticamente. Históricamente, cuando los procesos electorales se prolongan o se resuelven de manera controvertida, como en la elección de 2000 (Bush vs. Gore), la confianza en el sistema electoral se ve debilitada.

Un empate y una posterior elección contingente podrían tener un efecto similar, exacerbando la polarización en lugar de mitigarla. Además, en un contexto donde los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel crucial en la difusión de la información y las opiniones, un empate podría intensificar el discurso de odio y las teorías de conspiración, haciendo que cualquier intento de despolarización sea aún más difícil de lograr.

El papel de la Corte Suprema en caso de impugnación

Si las elecciones resultaran en un empate o se impugnaran, la Corte Suprema podría intervenir, como lo hizo en 2000 con el caso Bush v. Gore. La Corte podría revisar disputas sobre recuentos de votos o la validez de los resultados en estados clave, lo que añadiría complejidad y retrasos al proceso. Dada su composición actual, con mayoría conservadora, algunos expertos sugieren que su intervención podría favorecer a Trump si se produjeran controversias significativas.

Probabilidades de una victoria de Trump

A medida que las elecciones de 2024 se acercan, varias encuestas y análisis políticos sugieren que Donald Trump tiene una ligera ventaja sobre Kamala Harris, a pesar de un virtual empate. Según modelos estadísticos, Trump tiene aproximadamente un 55-60% de probabilidades de ganar si las tendencias actuales se mantienen, en comparación con Harris.

Sin embargo, estas cifras pueden variar según nuevas encuestas y eventos.

Fuentes como FiveThirtyEight, RealClearPolitics y The Economist actualizan regularmente estas probabilidades.

Efectos para México

Una elección contingente en Estados Unidos tendría implicaciones importantes para México. La Dra. Claudia Sheinbaum, como presidenta de México, enfrentaría diferentes escenarios dependiendo de quién gane.

Si Trump vuelve al poder, Sheinbaum necesitaría un plan de contingencia, tal vez acelerando las relaciones comerciales con Asia, ya que es probable que él impulse políticas más estrictas en temas migratorios y comerciales, como lo hizo durante su primer mandato, aunque la relación previa AMLO-Trump podría ayudarle a contenerlo marginalmente vía Marcelo Ebrard. Además, un tema clave que podría generar mayor tensión es el desenlace del caso judicial en Estados Unidos relacionado con Ismael "El Mayo" Zambada, líder del cártel de Sinaloa.

Durante el proceso judicial, podrían salir a la luz pruebas y/o dichos que expongan vínculos de complicidad. El caso de Zambada y su juicio en Estados Unidos ha sido monitoreado muy de cerca, y cualquier revelación sobre vínculos en México haría que el gobierno de Trump presionará aún más a México, en cuanto a su retórica explosiva, en temas de cooperación en seguridad y extradiciones.

Por otro lado, una victoria de Kamala Harris permitiría a México seguir colaborando en un marco multilateral más favorable, pero no menos severo, para la migración y el comercio, especialmente en el contexto del T-MEC y las energías renovables, y de igual forma, los temas de cooperación en seguridad y extradiciones, en cuanto a su eficacia contundente, seguirían siendo un desafío importante en las relaciones bilaterales.

Conclusión

Un empate en las elecciones de 2024, aunque improbable, podría prolongar la incertidumbre política en Estados Unidos, afectando tanto a nivel nacional como internacional. Para México, el resultado de estas elecciones será determinante en sus relaciones bilaterales y políticas migratorias, comerciales y de seguridad, incluyendo el nearshoring. La intervención de la Corte Suprema en caso de una impugnación también podría abonar aún más divisiones en el país.

POR DR. MIGUEL ÁNGEL MARMOLEJO CERVANTES

COLABORADOR

EEZ