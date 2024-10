Izquierda y la militarización

Leo a más de uno asustado e indignado por la militarización del país, con lo de la Guardia Nacional en manos de Sedena y la encomienda de hacer el tren a Querétaro, lo adivinaron, a los militares, para enseguida decir y repetir que con esto Morena se traiciona, porque, aseguran, es una tradición de la izquierda oponerse a la militarización de las sociedades.

Lo que invita a preguntar: ¿pues qué izquierda les ha tocado, carnales?

Lo pregunto porque, hasta donde recuerdo, Cuba no solo es un país socialista, sino, para muchos, todo un modelo a seguir, y en Cuba, desde que tenemos memoria, los militares rifan. Para que no se nos olvide: tienen en sus manos la práctica totalidad de las empresas del país, que son pocas y en serio bananeras, pero son suyas.

Y no solo eso: el ejército cubano ha sido un protagonista en las operaciones de relaciones públicas del régimen, por aquello del internacionalismo antiimperialista y demás aberraciones que terminan en intervenciones militares en otros países, como lo ha sido para reprimir a la población, o para colonizar la Venezuela chavista, o hasta para repartir comida, ese bien tan escaso en el socialismo, en caso de crisis.

Por supuesto, Cuba no es un caso único. Volteen justamente a Venezuela, donde Chávez, hábilmente, corrompió a las cúpulas militares, por la vía de asignarles constructoras, bancos, empresas agrícolas y hasta fábricas de ropa. ¿Nicaragua, la de Ortega y Rosario Murillo? Échenle. Minas, puertos, aeropuertos, puertos, aduanas, infraestructura… De hecho, la izquierda, una gran parte de ella, es llamativamente militarista desde sus orígenes leninistas.

Es, de hecho, esencialmente militarista, por mucho que sus ejércitos lleven pegada la etiqueta de “popular”. Piensen en Corea del Norte. O en Vietnam, donde el régimen acaba de confirmar que las empresas militares no solo seguirán siendo una garantía en términos de la seguridad nacional, sino también del desarrollo económico. En China, mientras, hay indicios de que varias empresas entre las más potentes están controladas por los soldados.

¿Que en México, sobre todo a raíz del 68, la izquierda tiene un marcado sesgo antimilitarista por aquello de las heridas de la represión? Hombre, sí.

Con un matiz: salvo en ciertos casos de rigor civilista, lo tiene siempre que el militarismo no sea cubano o venezolano, y siempre que –caso de Paco Taibo o Pablo Gómez, no sé si poner en la lista a Elena Poniatowska– el sesentaiochero en cuestión no se haya sumado al aparato de gobierno.

Me dirán que con lo del antimilitarismo y la izquierda hay que pensar en Felipe González, o en Olof Palme, o en Mitterrand. La digna, viable y declinante socialdemocracia, pues. De acuerdo. Nada más que, seamos francos, nunca pensaron en que este régimen iba a terminar en eso, ¿verdad? ¿Eh?

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPARAN09

