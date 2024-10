Ahora, el culebrón de Fitur

NO SE SABE si fue plan con maña, o la incompetencia de terceros, pero ni mandado hacer para la 4T: México se libró de estar en el foco de España, del Rey Felipe VI y del gobierno de Pedro Sánchez el año próximo.

Y es que nuestro país ya no será el “invitado” de la principal feria turística del mundo en enero de 2025: Fitur, estatus que había obtenido en la última edición apenas 10 meses atrás.

Josefina Rodríguez. (Créditos: El Heraldo de México)

Ayer se conoció que su lugar será ocupado por Brasil, al tiempo que la Secretaría de Turismo informaba también que México sí estará presente en Fitur 2025, pero que será hasta 2026 cuando sea el invitado de honor.

Juan Enrique Suárez. (Créditos: El Heraldo de México)

¿Qué implica ser “invitado” de la feria de Fitur? Estar en el foco de la promoción: atraer toda la publicidad del evento, la marca presente en las conferencias y que nuestro pabellón sea el único que visite el Rey.

Pero dadas las maltrechas relaciones diplomáticas que hoy existen con los ibéricos, el que México esquive la invitación como país estelar en esta magna feria, fue la mejor noticia para la 4T.

Se abrirá un año para despresurizar la lesionada relación que Andrés Manuel López Obrador heredó a la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora está más ocupada en atender a Estados Unidos.

Rey Felipe VI. (Créditos: El Heraldo de México)

La decisión de renunciar oficialmente a la invitación de ser el país estelar el año próximo en Fitur se tomó en la víspera por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, y por Juan Enrique Suárez.

¿Quién es éste último? Pues a decir de no pocos, el responsable de que México no pagara el patrocinio de un millón de euros para que nuestro país amarrara oficialmente la categoría de país “invitado”.

Súarez es el secretario de Turismo de Nayarit y presidente de la Asetur, la Unión de Secretarios Estatales de Turismo de los Estados, el que se había comprometido a juntar el dinero y pagar a Fitur.

Y es que el anterior secretario de Turismo, Miguel Torruco, desde enero mandó decir que si sabían contar, no contaran con que el gobierno federal pagaría el patrocinio, por aquello de la austeridad republicana.

Miguel Torruco. (Créditos: El Heraldo de México)

El problema fue que entre que la Asetur no tiene personalidad jurídica y que en junio se fueron nueve de los secretarios de turismo estatales con los cambios de gobiernos, no se juntó dinero.

Es así como México dejará pasar la oportunidad de atraer la atención de más de 250 mil visitantes: 153 mil profesionales del turismo y 97 mil personas del público que asisten a Fitur.

Tan solo el año participaron nueve mil empresas de 152 países con 806 expositores y 96 representaciones oficiales que el año próximo bailarán al ritmo de la samba con la camiseta “verdeamarela”.

SON TIEMPOS COMPLICADOS que viven la ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la Reforma Judicial los ha puesto en la disyuntiva de ser verdugos del Poder Judicial de la Federación (PJF) o sus salvadores. En unas no muy lejanas sesiones se verán los proyectos que resolverán si la instancia que preside Norma Piña puede revisar de fondo modificaciones a la Constitución, o si al estar impedida ponen el último clavo al ataúd con el que se enterrará al PJF. Si bien las posturas de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres ya está cantada porque abiertamente han manifestado su deseo de participar en la elección popular y con ello adelantaron su aval a la reforma, falta ver aún la postura de Margarita Ríos-Farjat, Javier Laynez, Jorge Mario Pardo, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara y la propia Piña. Pero por si fuera poco, eso no es lo peor, pues entretanto resuelvan aquello deberán elegir a quienes participarán en las elecciones para ser ministros, magistrados y jueces. Vea como se vea, no habrá forma de salir bien librado en cualquiera de los sentidos: lo único cierto es que parece que el gran perdedor será México.

Norma Piña. (Créditos: El Heraldo de México)

DE ACUERDO CON trabajadores del Nacional Monte de Piedad, hay una fractura al interior de la Institución que dirigen Fernanda Langarica y Aldo Achar, debido a que existe la probabilidad de que su sindicato dirigido por Arturo Zayún se vaya nuevamente a huelga en el primer minuto de mañana, ya que la nueva administración otra vez se ha negado a otorgar los incrementos en el Contrato Colectivo de Trabajo prometidos en marzo de este año por Javier de la Calle, quien dejó la dirección general el pasado mes de julio. Únicamente buscan darles un aumento de 2% en salarios y de 0% en prestaciones. Trabajadores de confianza se han sumado al apoyo de los sindicalizados debido a que, como recordará, tienen salarios que rayan en el mínimo, y por ello les habían prometido un aumento de 9%, que al parecer no ocurrirá debido a que la nueva administración busca acabar, ahora sí, con el CCT. Inclusive hay voces que señalan que estos dos directivos, desde un principio, eran quienes buscaban acabar con los derechos de los trabajadores y utilizaron a De la Calle Pardo para que él fuera quien diera la cara en las negociaciones.

Fernanda Langarica. (Créditos: El Heraldo de México)

PESE A QUE la Dirección de Normas (DGN) de la Secretaría de Economía tiene suspendida a la empresa Mexicana de Acreditación, nos dicen por hallazgos menores de forma más no de fondo que ya se están atendiendo, las acreditaciones expedidas por esa empresa de Enrique Zavala están firmes y legalmente reconocidas, por lo que es incorrecto señalar que sus clientes estén en incumplimiento o carentes del respaldo técnico. La compañía ciertamente fue suspendida por el anterior director de esa oficina, Julio Eloy Páez, quien incluso antes de irse pausó el proceso y declaró válida a la compañía. Ahora mismo se trabaja con la Jefa de la Unidad de Normatividad Competitividad y Competencia, Andrea Solano, para subsanar la situación dado que la DGN sigue acéfala.

Andrea Solano. (Créditos: El Heraldo de México)

NOS CUENTAN QUE la supuesta especialista en bienes raíces, Perla Machaen, quien lleva más de una década ostentándose como una de las personas más influyentes en la industria de real estate en Miami, al vender cientos de propiedades, no solo en Florida, sino en todo Estados Unidos, ha empezado a ser señalada como defraudadora de sus clientes. De unos meses para acá han salido a la luz que las inversiones inmobiliarias que ofrece pudieren ser fraudulentas.

Jorge Gaviño. (Créditos: El Heraldo de México)

AYER, EL IMSS confirmó el relevo de Marcos Bucio por Jorge Gaviño en la Secretaría General del instituto. Tras 50 años de fructífera carrera política, Bucio decidió que era hora de jubilarse. Deja tras de sí el reconocimiento de su profesionalismo como servidor público. El propio Zoé Robledo así lo patentizó con una serie de fotos que subió a su cuenta de Instagram en agradecimiento.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL