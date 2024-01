La Superliga y la codicia

Retorna la Superliga europea, la cual se asumía muerta tras el abandono de los equipos que la conformarían. Esta liga fue propuesta en 2021, después de las complicaciones económicas generadas por la pandemia, con el propósito de integrar a los clubes más prestigiosos en una competencia constante que asegure un mayor ingreso monetario a sus patrocinadores.

Esta Super League se conforma por selecciones varoniles y femeniles. La varonil estaría conformada por 64 equipos compitiendo en una pirámide de tres ligas: Star League, Gold League y Blue League. Por su parte, La Super League Femenil tendrá una estructura menor y sería formada por dos ligas: Star League y Gold League. El pasado 21 de diciembre, la Corte Europea de Justicia favoreció esta propuesta presentada por la empresa A22, que busca competir con el supuesto monopolio e imperio que encabezan la FIFA y UEFA.

Como conclusión, la Corte menciona que las reglas de la FIFA y UEFA sobre la aprobación de otras competencias de interclubes, tales como la Superliga, se contradicen con la ley de la Unión Europea. Señalaron en este juicio que hay posibilidades para que nuevas ligas entren al mercado, y que las instituciones deportivas puedan asegurar la permanencia de su trabajo, objetivamente, con integridad, transparencia y sin discriminación.

En otras palabras, no se deberá castigar a los equipos o jugadores que quieran participar en las nuevas ligas. Concluye el juicio mencionando que, aunque la FIFA y UEFA no son culpables directamente, no deberían ejercer más poder del que ya tienen.

Las reacciones al respecto no se hicieron esperar buscando validar la nueva Super League. Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, comentó sarcásticamente en una conferencia de prensa que “no vamos a intentar detenerlos. Pueden crear lo que ellos quieran. Espero que puedan empezar su fantástica competencia lo más pronto posible, con sus únicos dos equipos”. De momento, el Barcelona y Real Madrid son los que han mostrado apoyo a la Super League, pero el resto de los grandes europeos, más bien, la han rechazado, así como otros clubes de ligas menores y otras organizaciones, como la Unión de Equipos Europeos.

Si llegara a implementarse la Super League, podría reflejarse en el abandono de los principales equipos protagonistas en ligas tradicionales e icónicas, como Champions League, Europa League, y ligas nacionales, como la Premier League y La Liga, dejarían de existir. Destruyendo la esperanza a los equipos de ligas menores de avanzar a la cima de la pirámide y favoreciendo clubes icónicos, a pesar de no ameritarlo con su desempeño dentro y fuera de la cancha.

¿Por qué se huye de la responsabilidad? Se ve el continuo interés de aumentar ganancias, a pesar de sus malas decisiones administrativas. A pesar de ser titanes del deporte, el Real Madrid y el Barcelona son de los conjuntos más endeudados por sus altos sueldos e inadecuada administración de recursos.

Nuevamente, los valores del futbol pasan al olvido: la competencia y el sentido de comunidad que integra este deporte. Lo bueno es que la mayoría de los aficionados y equipos rechazan esta idea, pero la codicia se sigue persiguiendo, con la innovación del deporte enfocada en cómo obtener ganancias para pocos equipos.

POR GABRIEL HERMOSILLO

COLABORADOR

GABOHERMO2@GMAIL.COM

PAL