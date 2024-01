La bomba de Hacienda

A LA SECRETARÍA de Hacienda y Crédito Público, comandada por Rogelio Ramírez de la O, está por estallarle un problema mayúsculo en medio de un año político clave para el país.

Y es que Unifin Financiera pretende salirse con la suya y, como se ha venido advirtiendo, engañar con ello a ahorradores de la banca y a inversionistas bursátiles para hacerse de miles de millones de pesos.

La empresa no solo debe 80 mil millones de pesos a diversas instituciones financieras nacionales y extranjeras; también más de 3 mil millones de Certificados Bursátiles que colocó en el mercado de valores.

Dicho papel lo adquirieron instituciones públicas y privadas, así como administradores de fondos de pensiones e inversión, todos ellos confiando en la información contenida en los estados financieros de Rodrigo Lebois.

A pesar de lo anterior, Unifin también se atrevió a solicitar al Bancomext, que dirige Luis Antonio Ramírez, un nuevo crédito, referido como financiamiento de salida dentro de la propuesta de convenio concursal, para pagar a sus acreedores.

La empresa ha ocultado denuncias que ya se encuentran bajo investigación en la Fiscalías de Justicia de la CDMX y General de la República, que comandan Ulises Lara y Alejandro Gertz Manero.

Las autoridades financieras del país tienen como encomienda procurar ejercer una política rigurosa de prevención y de cero tolerancia a cualquier abuso y actos ilícitos de las entidades financieras reguladas.

En esa tesitura, tienen en Unifin el caso más claro para enviar una señal positiva al sistema financiero nacional y a los mercados financieros internacionales sobre la absoluta relevancia que significa el respeto a la ley.

GERARDO FONSECA, DIRECTOR Jurídico de Laureate en México, fue despedido y dejó el cargo de manera ignominiosa en diciembre pasado. Desde Detroit detectaron que, sin revelarlo a la compañía, su esposa trabaja en una importante aseguradora que vende las pólizas a la Universidad del Valle de México (UVM) y a la UNITEC. Fonseca al parecer recibía comisiones por la venta de seguros a alumnos y maestros. Es muy común verlo en el paddock de la Fórmula 1 de esa aseguradora y apareciendo en revistas de alta sociedad. UVM y UNITEC en México, y las tres universidades en Perú, deben ser vendidas, pero Laureate no ha podido hacerlo. La razón principal es que Eilif Serck-Hanssen, CEO de la compañía, puso como condición que el comprador absorba las contingencias fiscales de la empresa que vendió todos los activos de Laureate, con sede fiscal en Holanda, y que a la fecha suman arriba de 400 millones de dólares. La UVM y UNITEC siguen en proceso de downsizing. A la fecha han cerrado todos sus campus en Tamaulipas, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, San Jerónimo en la CDMX, campus Roma CDMX, campus Tlalpan CDMX, y en 2024 cerrará la UVM en San Luis Potosí y Lago de Guadalupe en el Estado de México.

EL RESCATE Y REESTRUCTURA de Altán Redes están siendo insuficientes para reflotarla. Le decía que Nokia y Huawei aceptaron retirar sus objeciones al acuerdo concursal del operador que dirige Carlos Lerma y preside Anthony McCarthy, lo que facilitará la obtención de 100 millones de dólares más de new money. Pero esos recursos no serán ni remotamente suficientes para sacar adelante al operador de la red compartida, que tiene una deuda de unos 31 mil 500 millones de pesos que debe terminar de saldar hacia el año 2056. Esos 100 millones se suman a los 161 millones de dólares que Bancomext-Nafinsa, que dirige Luis Antonio Ramírez, y Banobras que comanda Jorge Mendoza Sánchez ya habían inyectado. Se empieza a hablar de que Altán tendrá que hacer un nuevo plan si no se quiere que caiga en otra bancarrota.

NO PIERDA DE vista al Grupo Posadas. Desde agosto se han venido vendiendo y comprando acciones en diferentes momentos. Son alrededor de 30 millones de títulos que han cambiado de manos, tras de que la emisora haya estado prácticamente inmóvil en los últimos cinco años, sobre todo después de que su deuda fuera reestructurada a finales de 2022. De caer su calificación a grado “D” en 2020 por parte de Standard & Poor´s, la agencia dirigida por Patricia Calvo la elevó a “B” con perspectiva estable a mediados del 2023. El grupo que comanda José Carlos Azcárraga logró salir avante de la pandemia de COVID-19, no sin tener que deshacerse de varios hoteles y frenar su crecimiento. Algo están cocinando sus accionistas principales, Alfredo Harp y Fernando Chico Pardo.

PUES NADA, QUE otro concesionario de servicio público en Cancún ya perdió el permiso, en este caso de recolección y procesamiento de basura. Se trata de PIMSA, que venía prestándolo desde abril del 2013 y que apenas el 25 de agosto del año pasado se le revocó. Y no solo eso: la empresa propiedad de Diego García Coudurier está siendo objeto de auditorías. Inspectores de la Procuraduría de Protección al Ambiente del estado que gobierna Mara Lezama realizaron una visita al centro integral de manejo de residuos sólidos que opera la compañía. Se detectaron múltiples irregularidades, inconsistencias, daños e inobservancias a las normas aplicables. Primero se clausuró temporalmente el servicio, luego se suspendió el contrato y finalmente se revocó la concesión.

LE ADELANTO QUE Bertha Alcalde se perfila a ser la nueva directora general del ISSSTE en sustitución de Pedro Zenteno. La semana pasada le informé que inició la entrega-recepción por parte del mexiquense, que se irá en busca de una posición en el Senado por Morena. Alcalde dejará en los próximos días la Dirección de Operación Sanitaria de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la que preside Alejandro Svarch. La hermana de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, tiene el perfil idóneo para implementar la limpia que se requiere en ese instituto: es una abogada con especialidad en derecho penal. Recordará que hace unas semanas buscó ser la ministra sustituta de Arturo Zaldívar. Al final declinó y llegó Lenia Batres.

LA MARINA, QUE comanda el almirante Rafael Ojeda, frenó la intención de Operadora Energética y Marítima de Yucatán, para hacerse de terrenos para cuatro terminales portuarias en el marco de la ampliación de Puerto Progreso. Según lo determinó la Coordinación General de Puertos, que capitanea Ana Laura López, las terminales portuarias no pueden asignarse directamente sin el correspondiente concurso que prevé la Ley de Puertos, para evitar que el macroproyecto que permitirá incrementar la capacidad de las áreas de navegación en esa zona, y cuya inversión total es de 4 mil 300 millones de pesos, termine en manos de terceros y se abra la puerta a actos de corrupción.

JAS FINANCIAL SOLUTIONS cerró 2023 con 180 millones de dólares en créditos gestionados. La empresa especializada en asesoría para el desarrollo de planes de negocios los canalizó principalmente a los sectores de la construcción e inmobiliario, donde se desarrollaron proyectos turísticos y residenciales de nivel medio y alto. La firma que dirige Andrea Sentíes lleva más de 25 años en el sector financiero, tiempo en el que ha afianzado relaciones con los principales fondos de capital privado de origen nacional e internacional, así como con instituciones financieras de diferentes partes del mundo.

