Medina convoca a padres de los 43

En las próximas horas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina se reunirá con los padres de los 43 muchachos de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014. El funcionario federal les presentará “un planteamiento para coincidir” en la continuidad de la investigación, de la búsqueda y la reparación del daño. El encuentro podría darse este viernes, si los familiares de las víctimas están dispuestos, o a más tardar el próximo martes.

Invitadas estelares

Definió la bancada de Morena en el Senado, a cargo de Eduardo Ramírez, el elenco para su plenaria, el 31 de enero. Las invitadas estelares son la candidata presidencial Claudia Sheinbaum; las secretarias de Gobernación, Luisa María Alcalde; de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez; y del Bienestar, Ariadna Montiel.

Apapacha el PRI a Kempis

Asciende rápidamente en el PRI la ex emecista Indira Kempis. En una semana, la senadora y ex aspirante presidencial se unió a las filas del tricolor, y fue incluida en la lista de candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados. No sólo eso, pues también la sumaron al equipo de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

Nombra Evelyn a General

Otro general fue designado como secretario de Seguridad Pública estatal. Se trata de Rolando Solano Rivera, nombrado por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. El militar es de todas las confianzas del presidente López Obrador y cuenta con el respaldo del gabinete de seguridad, empezando por la secretaria Rosa Icela Rodríguez.

Sin fecha, la planta de Tesla

El magnate Elon Musk no tiene fecha para iniciar la construcción de la mega planta de Tesla en Nuevo León. Primero, dice, iniciará la producción de un “revolucionario” auto de bajo costo, a finales de 2025, en su Gigafactory de Austin, Texas. Ya que el sistema de fabricación de ese vehículo funcione al 100%, empezaría la edificación del complejo en México.

EEZ