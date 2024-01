Rumores, entre ex corcholatas

Nos cuentan que entre los leales que todavía le quedan a Marcelo Ebrard se difundió el rumor de que el próximo coordinador de la bancada de Morena en el Senado ya estaba definido… y no es el excanciller. Se enteraron de que supuestamente el ex titular de Gobernación, Adán Augusto López, sería el jefe de los senadores morenistas, a lo que los marcelistas reaccionaron esparciendo la versión de que su líder estaría contemplado para la Segob.

Trump les cambia la jugada

Está moviendo los escenarios de las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez el ascenso de Donald Trump en la selección del candidato presidencial republicano. Una segunda postulación del magnate, nos dicen, pondría en aprietos el proyecto de nación de ambas. Y no se diga un segundo mandato.

Berrinche de Aureoles, por fuero

Nos explican que el enojo del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, con Jesús Zambrano, dirigente de su partido, el PRD, es que no lo incluyó en las listas de candidatos al Congreso. Y es que al ex mandatario le urge el fuero, pues en la fiscalía michoacana hay investigaciones abiertas en su contra por presunta corrupción.

Alianza, casi total

Amplió la coalición PAN-PRI-PRD el número de distritos en los que competirá con candidatos comunes para diputados federales. El acuerdo entre las dirigencias a cargo de Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano es que vayan unidos en 294 de los 300 distritos electorales del país. En el caso del Senado, la alianza va en 30 de las 32 entidades.

Batres selecciona terna panista

Terna de panistas ofreció enviar al Congreso capitalino el jefe de Gobierno, Martí Batres, para designar a alcalde interino de la Benito Juárez, en relevo de Santiago Taboada, quien ahora es abanderado a gobernar la Ciudad de México. Eso sí, el mandatario local aclaró que “vamos a buscar perfiles que no estén involucrados con el tema de la corrupción inmobiliaria”.

