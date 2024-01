Dallas será el epicentro del Mundial 2026

Desde septiembre pasado, en la zona de Dallas y el Metroplex de esa zona de Texas, ya comenzaba a sonar con mayor fuerza la necedad de Jerry Jones, dueño de los Cowboys de la NFL y del AT&T Stadium, por tener la final de la Copa del Mundo que se celebra en 2026.

Para ello, había logrado que le autorizaran una millonaria cantidad para realizar ciertas renovaciones al estadio que él quiere, sea el epicentro de la próxima Copa del Mundo, la que compartirán Estados Unidos, México y Canadá.

Esta región sigue creciendo alrededor del estadio de los Cowboys, los Rangers de Texas de las Grandes Ligas y algunas otras propiedades que están en la zona, y que sin ningún problema podrían ser la sede del Mundial y hasta de algunos Juegos Olímpicos.

A Jerry Jones le encanta el futbol o soccer, como seguramente el dueño de la franquicia de Dallas le llama, porque sabe de las oportunidades de negocio que puede tener a partir de este deporte.

Por eso es que todos los años, la Selección Mexicana va a su estadio a jugar algún partido amistoso, además de los torneos oficiales que se tienen que disputar en este terreno.

Son miles de millones de dólares los que este hombre gana y genera, y por ello es que hizo todo lo que tuvo en sus manos para tener la final de la Copa del Mundo de 2026 en el estadio de su franquicia.

En la pelea, dejó atrás al SoFi Stadium de Los Ángeles y al Metlife de Nueva York, que no son cualquier cosa.

Sin embargo, esos inmuebles no lograron convencer con argumentos o con dinero a los organizadores, según usted lo quiera ver.

En Dallas hicieron todo lo que estuvo en sus manos para tener la final del Mundial, y convertirse en la ciudad principal en tierras mundialistas, del magno evento que se va a celebrar en dos años.

Todo pasará por Dallas, y claro que esto se traducirá en dinero para Jones y todos los que están a su alrededor involucrados en esto.

Tendrá todavía que hacer algunas cosas que prometió, como mejorar algunos palcos, renovar la pantalla y, sobre todo, tener lista la cancha con césped natural, como lo exige la FIFA.

Pero no es nada que no pueda lograr en tiempo y forma, así que no se puede dudar de que el dueño de los Cowboys lo logrará, como si está en suspenso cómo quedará el Estadio Azteca, por ejemplo.

Así es el futbol de ahora, por eso es que pensar en que la final pudiera ser en el Azteca era más que un sueño, algo realmente imposible.

Ningún estado en México está a la altura de lo que ofrece el AT&T.

Ninguna ciudad sede da lo que aporta Dallas y el Metroplex. Así que era ridículo pensar en que les quitaran la final, cuando ni Los Ángeles ni Nueva York lo lograron.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

EEZ