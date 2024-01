Los otros datos sobre el caso Notimex

Haberle quitado la representación de los trabajadores de Notimex y negarle una liquidación de 180 millones de pesos para 65 colaboradores, fue lo que desató el enojo de Sanjuana Martínez Montemayor, quien la semana pasada habló del conflicto político y laboral en la extinta agencia gubernamental de noticias.

Entre otras cosas, acusó a las secretarías de Gobernación y del Trabajo de pedirle un moche de 20 por ciento, del total de las indemnizaciones, para la campaña de Claudia Sheinbaum y Morena.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes de primer nivel del gobierno federal, Sanjuana nunca aceptó la intervención de las autoridades y siempre quiso imponer su voluntad.

En cambio, exigió que, tras el conflicto de varios años en esa entidad gubernamental, primero se liquidara al personal de confianza y luego a los sindicalizados, por lo que la autoridad se negó a tal petición, depositando parte de los recursos en el INDEP, lo que también, aseguran, abonó al “berrinche” de la periodista.

El pasado 9 de enero, en un texto publicado en el periódico La Jornada, Martínez Montemayor dio a conocer su postura sobre el conflicto laboral que surgió en Notimex, desde 2019, y que concluyó con la desaparición de la misma, enfocando sus cuestionamientos sobre la actuación que tuvieron en este asunto las secretarías de Gobernación y del Trabajo, que encabezan Luisa María Alcalde y Marath Baruch Bolaños.

Entre otras cosas, las acusó también de quererla comprar y de buscar que traicionara a su equipo, ofreciendo liquidaciones laborales que no corresponden a cinco años de servicio.

En el texto publicado, habló de una lista de 65 colaboradores, cuando, de acuerdo con el documento oficial que entregó a la autoridad, eran 63.

Además, refirió que la suma total de las liquidaciones era de 150 millones de pesos, cuando en realidad el documento oficial da cuenta de poco más de 180 mil millones.

El documento que presentó el director de Administración de Notimex, Carlos Peñaloza, a la STPS, incluía los sueldos de “esquiroles” y funcionarios, muchos de los cuales estaban fuera del contrato colectivo de trabajo, razón por la que se les negó la liquidación como lo solicitaban.

Las sumas de tales indemnizaciones, hechas por la funcionaria y sus colaboradores, incluían cuatro rubros, de acuerdo con el “Cálculo de liquidación bruta del personal activo al 31 de diciembre de 2023”, entregado por la Dirección de Administración y Finanzas.

En el caso específico de Sanjuana Martínez, su liquidación, con base en la Ley Federal del Trabajo y su contrato, estipulaba tres millones 967 mil 662 pesos, mientras que por Gratificación Gubernamental establecía dos millones 777 mil 335 pesos; por Apoyo Gubernamental, seis millones 567 mil 622 pesos; y en Compensación por Separación, un millón 190 mil 286 pesos.

En total, reclamaba un pago de 14 millones 502 mil 868 pesos que, menos ISR, daba 13 millones 84 mil 425 pesos. Mientras que el director de Administración, Carlos Peñaloza Martínez, estipulaba poco menos de siete millones de pesos.

Para la autoridad laboral, la única liquidación que le correspondía era la del primer rubro que, en el caso de Sanjuana, era de 3.9 millones de pesos, en virtud de que las demás gratificaciones y compensaciones sólo aplicaban a trabajadores sindicalizados.

En todo eso, me dicen desde la 4T, radicó la furia de Martínez, que, queriéndolo o no, abrió un nuevo frente de batalla para Morena, porque el caso de los supuestos moches (que no se han comprobado) fue aprovechado políticamente y denunciado por Xóchitl Gálvez ante el Instituto Nacional Electoral.

