Arruinar la Corte

EN UN PRIMER revés para su coordinador, Netzaí Sandoval, que quería ser el único que se dirigiera a su personal, fue abruptamente detenido por la nueva ministra Lenia Batres.

Sin titubeos, sentenció a su equipo de colaboradores: “No despediré a nadie, pero deberán renunciar a bonos, ahorros, seguro de gastos médicos y aceptar una drástica reducción salarial para no superar al presidente” (Andrés Manuel López Obrador).

La sorpresa fue contundente, un golpe despiadado que revela su nueva política y desdén por los derechos laborales. ¿Ignora acaso que no se trata de privilegios, sino justamente de derechos?

Anticipando una diáspora, los ex colaboradores del ministro retirado, Arturo Zaldívar, buscan, ya, refugio, tocando puertas en otras ponencias, pero se enfrentan al estigma y desprestigio de haber sido parte del equipo del ahora principal asesor legal de Claudia Sheinbaum.

El destino se vuelve cruel para esta ponencia: quienes en el día de su renuncia gritaron con regocijo junto al ex ministro ¡viva la 4T!, hoy parecen mostrar su desencanto al enfrentarse a las consecuencias de la misma austeridad que celebraron con entusiasmo.

¿Persistirán en el respaldo al obradorato, que hoy les arrebata sus derechos laborales? Quien más se ve afectado es precisamente Netzaí, acostumbrado a todos los derechos que el Poder Judicial brindaba.

Algunos dicen que no ha renunciado a esos privilegios, que los necesita. Los pocos trabajadores que se van a quedar, obligados por la necesidad y por la falta de oportunidades, esperan que su ostentoso coordinador también se reduzca el salario para que gane menos que el inquilino de Palacio Nacional

Los que conocen a Netzaí saben que está muy molesto, pero hará todo para no renunciar a nada, máxime por la alianza que hizo con la ministra Yasmín Esquivel en pos del control de la Suprema Corte para la 4T.

VITRO, QUE DIRIGE Adrián Sada Cueva, ya logró una primera capitalización arriba de 200 millones de dólares para asegurar el crecimiento de los negocios arquitectónico, automotriz y envases. Los recursos se derivan del proyecto que aprobó la Asamblea de Accionistas en diciembre. El consorcio regiomontano integró el plan estratégico para impulsar el crecimiento de sus principales operaciones con el objetivo de propiciar las condiciones adecuadas para que gocen de un posicionamiento inmejorable para capturar las oportunidades identificadas en cada uno de sus sectores, a través del nearshoring y su expansión global.

Tan solo en 2023, Vitro invirtió 164 millones de dólares en proyectos estratégicos, como el nuevo horno de envases en Toluca y el nuevo coater de vidrio arquitectónico en Mexicali. Además, invertirá 180 millones para impulsar su capacidad de proveeduría de vidrio fotovoltáico para paneles solares hechos en Norteamérica, por contratos que generarán ventas estimadas por 2 mil 500 millones de dólares en un periodo de 10 años a partir de la vigencia. La Asamblea que aprobó el proyecto contó con la representación de más de90% de los accionistas, quienes votaron a favor de manera unánime la propuesta. Al día de hoy, se siguen sumando socios, previo a la fecha límite fijada para finales de abril de 2024.

AL MARGEN DEL arranque de la megafarmacia, lo que no termina de resolverse es quién va controlar la compra consolidada de unas 112 claves de medicamentos que quedaron pendientes el año pasado. Es lo que no se pudo adquirir en diciembre. Hay un jaloneo entre el IMSS, que dirige Zoé Robledo, y el IMSS-Bienestar, a cargo de Alejandro Calderón Alipi. Terminó 2023 y arrancó 2024 con mesas de trabajo en las que también participan el ISSSTE, que maneja Pedro Zenteno, y Birmex, al mando del general Jens Pedro Lohmann Iturburu, para determinar ese liderazgo. Robledo quiere recuperar el modelo original lanzado en el gobierno de Felipe Calderón y Calderón Alipi, operador de Andrés Manuel López Beltrán, quiere quitarle esa prerrogativa.

PUES NADA, QUE el presidente Andrés Manuel López Obrador le está metiendo presión a las constructoras estrella del Tren Maya. Por ahí ya le deslizaron que no creen poder terminar este año, lo que molestó al tabasqueño porque no quiere irse sin tener concluido éste que es el proyecto más icónico de su sexenio. El inquilino de Palacio Nacional pidió a Mota-Engil que preside José Miguel Bejos, ICA que comanda Guadalupe Phillips y Grupo Indi de Manuel Muñozcano que trabajen tres turnos, 24 por 7. Al parecer los contratistas por un tema económico laboran entre turno y medio y dos turnos. López Obrador quiere que no descansen. No se descarta que por orden presidencial la Secretaría de la Defensa les aumente las penalizaciones por retraso.

LA SUSPENSIÓN DE los Boeing 737 MAX 9 no solo es una pésima noticia para Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa y preside Javier Arrigunaga. También lo es para el General Sergio Montaño, mandamás de la nueva Mexicana de Aviación. Y es que una directiva de la Federal Aviation Administration de bajarlos a nivel mundial va apretar, todavía más, el escaso mercado de los B-737, que son los modelos sobre los cuales basa su estrategia la aerolínea de la 4T. De por sí, Petrus Holdings, la compañía creada ex profeso para buscarle aviones y tripulaciones, ahora rebautizada como SAT Aero Holdings, capitaneada por Félix Sánchez, no ha logrado encontrar tan solo uno de los 10 que le encomendaron, ahora el escenario se tornará más complejo.

EL PLEITO QUE está subiendo de tono es el de la afamada publicación Forbes, que dirige Mike Federle, y su licenciatario para México, Colombia, Perú, Chile, Centroamérica y República Dominicana, Media Business Generators (MBG), que preside Mariano Menéndez. El 31 de diciembre pasado venció el contrato de licencia y ya no fue renovado. Sin embargo ésta última se aferra diciendo que continúa vigente. La relación Forbes-MBG, que inició en 2013, dejó de ser armoniosa desde hace tiempo. Sobre todo cuando Menéndez rompió su sociedad con Marco Landucci, quien originalmente trajo la marca al país. La licencia fue renovada en 2018 por otros cinco años que justo acaban de vencer.

Y SI DE litigios hablamos, la novedad es que en adición a los temas civil y familiar, se acaba de abrir un nuevo frente penal en contra de la señora Ivelitz Chebaux, ex esposa de David Peñalosa Sandoval, debido a la violencia familiar en que habría incurrido en contra del ex dueño de Grupo Tribasa. El caso está a punto de caer en un Juzgado de Control, que en los próximos días deberá resolver la situación jurídica de la ex pareja del empresario constructor, con quien llevó una relación de más de 22 años. En su caso, se analizará si existen méritos para imponerle una medida cautelar de naturaleza penal. La audiencia se va llevar a cabo precisamente este miércoles.

COMO LE INFORMAMOS en diciembre pasado, Ismael Reyes Retana se retiró de la firma White & Case, donde estuvo los últimos trece años. Ahora la noticia es la integración del afamado abogado corporativo y litigante al bufete Malpica, Iturbe, Buj & Paredes, despacho boutique especializado en litigio administrativo, comercial, civil y de competencia económica, que comandan Carlos Malpica, Juan José Iturbe, Rodrigo Buj y Horacio Paredes. Al igual que Ismael, muchos de sus socios se encuentran rankeados como excepcionales por las principales publicaciones internacionales que analizan el desempeño de los abogados.

