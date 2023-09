El estratega. Dante Delgado

El fundador y líder nacional de Movimiento Ciudadano es un hombre de carácter, estratega de combate, con visión de futuro. Sabe muy bien que concretar alianzas con el frente, es asumir compromisos con los partidos involucrados en lo relativo la postulación de candidatos para los tres niveles, como también, sortear y sufrir las consecuencias de los negativos que aportan todos los partidos.

MC considera de vital importancia proteger a su militancia y a la ciudadanía que simpatiza y confía en su movimiento. Saben muy bien que su propósito es servir a México.

El próximo proceso de selección de candidatos tendrá el desafío de postular 39,640 lideres para ocupar los distintos cargos de elección popular. El proceso de selección implica cumplir entre otras disposiciones legales, con la paridad de género; 50% mujeres, 50% hombres, así como también, con el orden de prelación, como las acciones afirmativas que tienen el propósito de revertir el trato desigual que históricamente se ha dado grupos humanos (indígenas, jóvenes, personas con discapacidad y comunidad LGBTIQ+) en el ejercicio de sus derechos, particularmente en lo relativo al acceso a cargos de elección popular.

Por ejemplo. actualmente los partidos políticos están obligados a incorporar en las planillas de ayuntamientos, personas integrantes de los grupos vulnerables antes referidos.

La próxima elección federal no solo tiene que ver con la presidencia de la república,

también con la elección de 9 gubernaturas, 1,784 ayuntamientos de 29 estados, la renovación de 30 congresos locales, desde luego, la elección de 500 diputados federales, 129 senadores y las 16 alcaldías de la ciudad de México.

Por otro lado, Xóchitl Gálvez, la muy digna y nueva coordinadora nacional del Frente Amplio por México, goza de importante reconocimiento popular y simpatías dentro del movimiento, especialmente con Dante, sin embargo, está claro, que son diversas las formas en las que se puede apoyar un proyecto ciudadano, incluso, en la recta final del proceso. Todo es posible. Lo que me queda claro, es que MC, no es ningún esquirol de Morena, tampoco comparsa de nadie. Me parece que los integrantes del FAM deberían evitar denostar al dirigente nacional de MC, considerando que, lo que más necesitan es sumar aliados para empoderar el proyecto nacional de la oposición, que representará la futura candidata ciudadana a la presidencia de México.

MC deberá ocuparse desde ahora, en identificar cuidadosamente mujeres y hombres en todo el territorio nacional que aspiran impulsar proyectos estatales. Así mismo a quienes buscan debatir, combatir, postular ideas, elevar las voces de la ciudadanía a las tribunas de los congresos locales y federal, desde luego, a todos aquellos quienes aspiran, administrar con una gobernanza participativa, ciudadana, incluyente y moderna, los municipios prioritarios de este país.

El próximo 2024 es año de desafíos, crucial para la población mexicana por múltiples razones. Son estos tiempos de turbulencia en todos los rubros de la sociedad que demandan objetividad de los lideres para valorar y decidir cómo abordar los distintos escenarios políticos.

Prudencia y valor deberán ser constante en la actuación de los dirigentes para trazar las estrategias necesarias. Menor visceralidad, mayor comprensión de la realidad para tomar decisiones acertadas.

En contra parte, para comunicar los desafíos, valdrá sembrar las ideas y tareas con la mayor emotividad. Porque solo aquello, que se dice con la poderosa fuerza de las convicciones, tiene resonancia en la conciencia humana de quienes las escuchan, y reaccionan movilizándose en favor de las causas del movimiento..

Termino preguntando a mi generoso lector de esta columna: ¿qué sería de los pobladores del país nombrados maliciosamente pueblo bueno, adjetivo remachado entre sus miembros, por reconocimiento a los más altos de sus atributos, que son; sumisión y obediencia, ¿si tomaran conciencia acerca de su desfavorable condición de sujetos intercambiables?

—Los alienados antes referidos, podrían despertar conscientemente listos para combatir en 2024, colmados de esperanza y confianza en sus propias fortalezas. Abrirían los ojos ante una nueva realidad, frescos, revitalizados para reivindicar sus dignidades, libres para auto–valorar sus virtudes y cualidades personales, sin la carga del menosprecio impuesto. Entonces estarán suficientemente despiertos como para descubrir nuevos horizontes, para vivir colmados de renovadas esperanzas ciudadanas, alejados del redundado engaño de todos los días, de la falsa compasión gubernamental, de la violencia psicológica que somete y reprime, de la manipulación disimulada y las falsas expectativas, tan frustrantes como la impotencia.

Despertarían de aquel tiempo, después de la batalla por conquistar una nueva oportunidad para vivir.

Los atrevidos que ven más allá de sus resignaciones, entonces despertarán dispuestos y a tiempo para sumar su esfuerzo y aportación innegable a todos los movimientos ciudadanos, como ciudadanos comprometidos con la heroica tarea de salvar la patria de la mediocridad, de la polarización y de la violencia.

Vivimos tiempos de desafíos y reivindicaciones. El futuro deseable, no aparece en una maceta sin tierra ni semillas. Ciertamente es consecuencia del arte de sembrar porvenir.

El futuro deseable, no nace sin la práctica del esmerado oficio de cultivar el mejor jardín, el mejor bosque, la mejor sociedad, la mejor vida con plenitud y bienestar para toda nuestra comunidad.

Luego entonces, que cada quién haga su parte.

