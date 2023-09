UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Como maestro de los simbolismos que es, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio ayer una muestra más de que para eso se pinta solo. Acudió al Edomex, el último gran bastión del PRI, y frente a poderosos exgobernadores de la entidad vio su sueño hecho realidad. Dio la última estocada al otrora invencible dinosaurio con su participación en el informe del mexiquense Alfredo del Mazo, el primero al que acude en toda su gestión.



SIN MADRUGUETES EN MORENA

Nos comentan que Mario Delgado nunca convocó a ninguna reunión este martes con las corcholatas para adelantarles los resultados de la encuesta. Conforme a lo dicho por el presidente de Morena, hoy y mañana tendrá lugar el conteo de las boletas, por lo que hasta el miércoles podrán saber quién resultó ganador o ganadora.

COLOSIO SE BAJA

En Movimiento Ciudadano no hay vuelta de hoja: la fractura entre los aliancistas y Dante Delgado es irreconciliable. Ayer, Luis Donaldo Colosio, que apoya a quienes simpatizan con unirse al bloque opositor, se descartó como candidato presidencial, mientras que Samuel García, reiteró que con el PRI ni a la esquina.

ENTREGANDO LA ESTAFETA

Nos hacen saber que la entrega de recepción del Tren Maya, de Fonatur a la Sedena, fue un hecho sin protocolo, pues terminando la mañanera del lunes el titular del Fonatur, Javier May, estrechó la mano del general Óscar Lozano Águila, director general de la obra Tren Maya, por lo que ya no hubo más y ahora May apunta a Tabasco en busca de la gubernatura.

FIN A LA DOBLE LEGISLATURA

Nos adelantan que este martes, durante la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que preside la militante del PRI, Marcela Guerra Castillo, se discutirá y se aprobará por unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias de la cámara baja, la primera reforma constitucional del periodo, para evitar el empalme de las legislaturas.

SACAPUNTAS@ELHERALDODEMEXICO.COM

PAL