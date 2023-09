Carrera, vida y tramposos

Mucho se ha escrito y reflexionado sobre el paralelismo que hay entre carrera y vida: en ambas, tarde o temprano, expresamos lo que realmente somos. En una y otra, no sirven de nada los pretextos, las excusas, mucho menos las trampas ni las mentiras, todo, al final se paga y se vuelve contra uno. En la carrera, si eres amateur, la competencia siempre será contra uno mismo, de modo que participar en un maratón y cortar la ruta solo para obtener la medalla para una foto o para completar la colección del sexenio, es tanto como meterse el pie y burlarse de uno mismo.

Y es que el “maratonista chapucero” no solo se hace trampa en solitario, su torpeza tiene nefastas consecuencias en los demás: Estorban a los corredores al meterse a la mitad o al final de la carrera; devalúan el esfuerzo y las medallas de los honestos; hacen más difícil el trabajo de limpia y depuración de resultados oficiales para enviar, por ejemplo, a Boston y exponen toda la organización de un evento. Si Boston rechaza un maratón por esa falta, el rechazo es parejo e incluye a todos los clasificados. Los tramposos perjudican la imagen de un evento y de todo un país.

En los últimos días, el Maratón de la Ciudad de México 2023 ha sido objeto de críticas y controversia en redes y medios debido a que páginas de Facebook, como Los CazaTramposos del Maratón, exhibieron a corredores cuyos registros de tiempo supuestamente no aparecían completos. En esta edición 40, fueron 25 mil 517 corredores que recogieron su kit; 23 mil 233, quienes salieron de Ciudad Universitaria y 22 mil 260 que cruzaron la meta.

Hasta el momento, el MCM no ha dado cifras oficiales sobre el número de corredores que por algún motivo, no terminó o no completó la ruta.

Si bien el maratón no ha bajado el nivel de calidad en la organización, tampoco ha tenido un crecimiento o una mejoría notable en comparación con otras administraciones.

La ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum prometió en 2019 que el Maratón de “seguiría siendo el orgullo de la ciudad”, pero la realidad es que no estamos tan orgullosos, porque lo que sí es verdad es que somos de los Maratones Etiqueta Oro que más corredores tramposos ha registrado.

Lo cierto es que si para obtener una medalla o una clasificación, se comete algún tipo de trampa o acto hecho con dolo o alevosía, el participante deja de ser un corredor y se convierte en perdedor, digan lo que digan los chapuceros. Habrá muchos ofendidos que argumentarán que cada quien es libre de correr o no los 42.195 kilómetros, y seguramente tendrán sus razones, pero por favor, por el bien de todos, si no estamos preparados para una distancia, la que sea, no hay que inscribirse, el haber pagado un número, no da derecho a una medalla.

POR ROSSANA AYALA

