Aquella fabula de la liebre y la tortuga

De tanto fanfarronear se puede perder, y es que la soberbia en la mayoría de las ocasiones obstaculiza el llegar triunfante a la meta.

Este tiempo no se cansa de sorprendernos y al parecer el destino en nuestra patria, ha cambiado las cosas de forma súbita en unas pocas semanas. Lo anterior se debe a la ceguera y ambición del movimiento en el poder; tal y como la planteaba José Saramago, donde se rigen intereses y no la lógica. Porqué; analizando la foto del momento, es así como la mexicanidad suele aceptar la prometida fiesta, la foto y el argüende de quien lleva una carga enorme de recursos que puede derrocharlos en tiempos determinados. Pero una cosa es la ficticia calidez en hordas de camiones que toman como paseo, un mitin, y otra muy distinta los componentes de una persona atractiva de forma natural. Así las cosas, no debemos dejar de lado que frente a esos nutridos acarreos; existen el triple de personas afectadas en este país de muchas y muy diversas maneras, que no pueden festejar ante sus tragedias, y cuyo sentir suele permear a las sociedades al verse conmovidas, lo que puede ser la llave maestra para quitar el control a quien lo detente.

En efecto, tradicionalmente el líder de un gobierno saliente tiene la esperanza de seguir manteniendo el poder, pues, éste resulta hipnótico y seductor, ya que representa, saltarse cualquier restricción. Si pudiéramos analizar este hecho desde una óptica psicológica, el apego encandilador del poder es innegable y lleva a ciertas personas a creer en lo inacabable, perdiendo la consciencia de lo transitorio. ¡Y cómo hacerlo! Si en el ejercicio del poder sea este intelectual, político, religioso, burocrático, de la fama o el dinero son comunes algunos síndromes que desbancan la razón. Así tenemos, un cúmulo creciente de lideres o lideresas con Hubris, Cronos, Hammurabi y Napoleón, todos caracterizados por un creciente desinterés por los sentimientos y el bienestar de los demás, lo que les simplifica también el proceso de toma de decisiones. Actuando como si todos los deseos propios debieran ser atendidos; demandan obediencia, a veces incondicional; exigen una confianza que no retribuyen; presumen de estar exceptuadas de las reglas que rigen para los demás; y terminan coludiéndose con otros poderosos para salirse con la suya.

También la hipocresía suele resultar una característica común de los poderosos. Respondiendo encuestas, estas personas aparentan, en teoría, ser más moralistas respecto de temas como la trampa. Pero, en la práctica, resultan más dispuestas, en su gran mayoría, a incurrir en ella para lograr lo que pretenden. Por ello, es común que caigan en el error, sobrestimando sus logros y cálculos.

El médico David Owen, señala algunos de forma enunciativa, pero no limitativa como la presidenta de Argentina Cristina Fernández, el presidente fallecido de Venezuela, Hugo Chávez, así como George W. Bush, Tony Blair, José María Aznar, Arthur Neville Chamberlain, Fidel Castro, Donald Trump, Putin, Pedro Castillo, Alberto Fujimori y Margaret Thatcher. Lamentablemente la lista es demasiado larga; y sí te lo preguntabas; claro. En México también los hay.

Abraham Lincoln dijo: “La mayoría de los hombres puede resistir la adversidad; pero si quieren probar el carácter de un hombre (añadiremos o de una mujer), denle poder”.

En México, esos síndromes tienen un sinónimo “tropicalizado” a través de un lamentable dicho, usado por muchos políticos, empresarios, lideres sindicales y muchas otras personas: “El qué no transa, no avanza.” ¿Te suena conocido? Pues, éste ha sido una maldición durante varias décadas y en realidad ha perdurado, porque sólo existen algunas personas excepcionales a nivel público que han puesto por delante a nuestro país.

¿Recuerdas a alguna de estas personas?

POR SARA MORGAN

@MORGANSAREL

CONSULTORA LABORAL

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

PAL