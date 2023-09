¡Que los padres de familia no se callen!

¿Qué piensa una maestra de la Ciudad de México? Transmito literalmente su mensaje:

“Soy maestra, no puedo decir mi nombre porque trabajo en el gobierno. La verdad es que en México la educación va a cambiar se va a volver socialista. El problema no son solamente los libros de texto, vamos a tener que enseñar a los niños a pensar cómo sucede en otros ambientes donde no hay permiso para hablar de Dios. La mayoría de los libros hacen referencia a un cambio de pensamiento, crean choques culturales, temas controversiales, donde las familias van a discutir sobre temas políticos. Todos a favor de la 4ª T en contra del capitalismo, de la libertad religiosa, de la libertad económica, lo que va a generar muchos problemas en las casas, en las escuelas, entre maestros y alumnos poniéndolos en contra. Quieren hacer un pensamiento único a favor del comunismo. Esto va a generar mucho descontento y peleas en las casas y en las escuelas.

En las escuelas no se va a enseñar español, a leer o escribir. Los maestros vamos a tratar de suplir porque todo está orientado a temas sociales como los LGTB, la discriminación, el feminismo, en contra de la religión, de las tradiciones y valores de México. Al hablar de la Virgen de Guadalupe critican a los católicos por haberle quitado el culto a la Tonantzin. La situación es muy grave, muy preocupante porque esta educación tiene por fin involucrar a la familia para ideologizarla también. ¿Y para qué? Para crear pensamientos como los que estamos viendo en la televisión creando odios, rencores y división de unos con otros. Esto va a evitar que los niños aprendan lo que tienen que saber en la actualidad.

A los maestros nos mantienen al margen. No tiene idea de lo que está sucediendo porque todo lo han manejado de manera oculta, no nos dan claridad. Algunos que hemos tenido acceso a los libros sabemos hacia donde van. Sabemos como ha comentado Agustín Laje, la ideología de género que se va a enseñar en las escuelas y que va a pervertir a los niños. Se les va a quitar la inocencia, los van a confundir y dividir. Los niños no tienen que estar pensando en feminismo ni en género, que si soy niño, que si soy niña, que el machismo. Ya no se va a hablar de materias ni de asignaturas. Todo se va a llamar campos formativos en donde se agrupan todas las materias para que se revuelvan. Todas tratan temas sociales, temas políticos. Les mando este audio porque espero me escuchen. Como maestra no puedo involucrarme tanto, pero con mi granito de arena trato de alentarlos en esta situación.

Sabemos que en la Ciudad de México la mayoría de las alcaldías son morenistas y es difícil que los padres puedan oponerse, pero no imposible. Deben imponerse, llamar la atención para que esta educación se detenga y empiece a generar impacto en otros lugares, en otras escuelas.

A los maestros nos tiene confundidos incluso dominados. Ya nos dijeron que nada más se van a utilizar estos libros de texto, es una obligación. Yo los animo a que sigan adelante porque la situación es muy grave. No solo van a empezar con preescolar, primaria y secundaria. Abarca muchos otros aspectos para que los niños se vuelvan ateos, pierdan sus costumbres y más adelante, va a empezar la persecución contra aquellos que no estén de acuerdo. Yo espero puedan escuchar esto para que se defiendan. Es necesario y urgente que los padres de familia no se queden callados. Les mando un saludo.

POR PAZ FERNÁNDEZ CUETO

ESCRITORA, ART DEALER, AMA DE CASA Y MAMÁ

PAZ@FERNANDEZCUETO.COM

PAL