Diputado aplica llave china en Veracruz

Estaba en el café de la Parroquia el expreso político del gobierno de Veracruz José Manuel del Río Virgen denunciando ante los medios locales que en la cárcel de El Penalito, en el Puerto de Veracruz, hay hacinamiento y las temperaturas de hasta 48 grados centígrados imposibilitaron la visita familiar, por lo que demandó la presencia de la tercera visitaduría de la CNDH, cuando en eso se le apareció el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, y le aplicó una “llave china” por el cuello ante la sorpresa de todos.

Del Río quedó sentado frente a una mesa y tomado por la espalda dijo ante la prensa local: “Miren, miren el gobernador me encarceló y ahora el diputado me quiere ahorcar”, luego soltaron la risa para el alivio de todos sin ningún problema, pues si bien uno es anaranjado y el otro guinda ambos son amigos y tienen algo en común, además de su interés por gobernar Veracruz: son malqueridos de Cuitláhuac García, aunque éste sea compañero de partido del legislador.

Gutiérrez Luna no iba solo, anda acompañado del caza extraterrestres Jaime Maussan promoviendo la audiencia pública para abordar el tema de los Fenómenos Anómalos No identificados el próximo 12 de septiembre en la Cámara de Diputados, por lo que hábilmente Del Río no dejó pasar la oportunidad y vacilar con la promesa de AMLO sobre la producción de 290 mil barriles de petróleo en la refinería de Dos Bocas a finales de diciembre, proyecto a cargo de Rocío Nahle, quien también busca la candidatura de Morena al gobierno de Veracruz con el apoyo del actual mandatario.

“Sería más fácil que Maussan baje un platillo volador en la Playa de Villa del Mar a que se refinen esos 290 mil barriles de petróleo en Boca del Río”, se despidieron con risas y cada uno siguió con su proyecto de cara al proceso electoral de 2024. El Proyecto Inocencia que encabeza del Río busca sacar de la cárcel supuestamente a tres mil 500 personas inocentes que no han recibido sentencia definitiva al ser detenidos de manera ilegal y arbitraria.

***

Con la entrega del certificado a Xóchitl Gálvez como la próxima candidata del Frente Amplio por México, PRI, PAN y PRD inician una estrategia para cambiar la percepción negativa que propició esta semana la suspensión de la consulta popular programada para este domingo y con la que los partidos políticos obligaron a Beatriz Paredes a “bajarse” de la contienda interna para dejar que la panista llegara en solitario y sin tener que enfrentar el riesgo de que infiltrados de la oposición buscaran “descarrilar” el proceso. ¿El pleito de Marcelo Ebrard vs. Claudia Sheinbaum en el proceso interno de Morena cuánto podrá ayudarle al FAM?

***

UPPERCUT: En la “guerra fratricida” que se vive en Morena por las encuestas para elegir aspirante presidencial de la 4T hubo pega de propaganda de las “corcholatas” en calles y viviendas donde se levantan los estudios de opinión, pues los encuestadores tienen prohibido hacer las entrevistas en hogares donde haya alusión a alguno de los participantes. En otras artimañas, además se viralizaron videos falsos donde aparece mi compañero Javier Solórzano supuestamente dando una opinión contra el proceso electoral de Morena, pero las imágenes se tomaron de programas pasados y se editaron con mala fe para difundir una postura que no representa a Heraldo Media Group.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ