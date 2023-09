¿Y dónde está el piloto... en la campaña de Xóchitl?

El reconocimiento tácito de que la “pendejió” con su trabajo de titulación, por no citar fuentes de consulta, para obtener el grado de licenciatura, no la exime de una responsabilidad ética y moral.

Por el contrario, este capítulo dejó muy mal parada a Xóchitl Gálvez, en su afán por conseguir la Presidencia de la República.

La hidalguense quedó tocada. Le buscaron por todas partes y le encontraron, al grado de que su manejo de crisis ha resultado insuficiente más cuando ha tenido que enfrentar sola esta y otras embestidas.

Ninguno de los partidos que la postularon (el PRI, de Alejandro Moreno; el PAN, de Marko Cortés; y el PRD, de Jesús Zambrano) han dado la cara por ella.

Y por si eso fuera poco, quien fue designado como su supuesto coordinador de campaña, Santiago Creel Miranda, ha brillado por su ausencia.

Xóchitl anda y está sola en sus recorridos por el país. La acompaña un pequeño grupo de colaboradores y eso, junto con la poca pericia para manejar los problemas que le ponen enfrente, la deja ver como una candidata disminuida.

Es una mujer siempre echada para adelante. Frontal, elocuente y carismática, pero son atributos que necesitan un blindaje, de un ente institucional que la proteja y esto no se lo están dando los partidos que la postulan.

Da la impresión que la dejan a su suerte y que sólo cuenta con el respaldo de los supuestos grupos de la sociedad civil que encabezan algunos empresarios, como Claudio X. González.

Pero para algunos políticos profesionales eso no es suficiente. Las campañas, me dice un ex gobernador priista, se ganan con estructura, a ras de tierra, con liderazgos locales y mucha movilización de las bases.

Y eso es precisamente lo que no están haciendo los tres institutos políticos que “impulsan” la nominación de la senadora.

La dejaron sola, incluso antes del arranque formal de la campaña, algo diametralmente opuesto a lo que ocurre en Morena, donde es notable la forma en la que Sheinbaum tomó el control de su campaña y de todo el movimiento, incluida la designación de candidatos como en la CDMX.

En el manejo de la información relacionada con el plagio o errores con sus tesis de licenciatura, hasta el momento ha salido mejor librada la ex jefa de Gobierno porque el manejo de la crisis fue articulada y bien organizada, todo lo contrario a lo que pasó con la representante de la oposición.

Si a eso le sumamos que las estructuras de algunos partidos, como el PRI, están en huelga de brazos caídos, nada bueno le espera a la virtual abanderada del Frente Amplio por México.

Hay muchos lugares donde los priistas están en pausa. No van a competir o van a trabajar para Morena. De esto tienen certeza algunos liderazgos del tricolor que se colocaron en esa posición, esperando a que pase el proceso para reagruparse como en los mejores tiempos.

Bajo esa lógica, es momento de replantear la estrategia de Xóchitl, porque hay gente que no te hace ganar, pero te puede hacer perder. Y eso es a lo que algunos importantes miembros del FAM le están apostando.

***

SURGE UNA PREGUNTA: ¿Por qué antes de las Fiestas Patrias visitaron Rosa Icela Rodríguez y Luisa María Alcalde el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano”, conocido como Almoloya?

Se trata del lugar que tiene bajo resguardo a algunos de los “delincuentes” más peligrosos del país, por lo que es posible que pronto tengamos noticias sobre la presencia en ese lugar de las secretarías de Seguridad Ciudadana y Gobernación.

***

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La soledad en política es como ser el único que juega al ajedrez mientras todos los demás están jugando damas chinas”

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

EEZ