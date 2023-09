¡Clubes liberales, enfoques!

A lo largo de la historia, México, como país pluricultural, siempre ha generado “movimientos” con causas sociales y, en ocasiones, también movimientos armados.

Sin embargo, hemos logrado una integración de todas las culturas en territorio nacional de manera excepcional, como ningún otro país lo ha hecho; por eso vale la pena recordar acontecimientos para observar que no somos las únicas generaciones que han construido nuestro país (lo importante es no olvidar para no repetir los errores del pasado y ver que el pueblo, al final, no se equivoca y cuando lo ha llegado a hacer, sabe corregir).

Recordemos: al final del largo gobierno del presidente Porfirio Díaz se dieron varias represiones a las demandas de movimientos campesinos, obreros, populares o de algún periodista que no estaba de acuerdo con su régimen. La democracia no existía y la pobreza crecía en la mayoría del pueblo, en donde muy pocos eran privilegiados con grandes negocios y fortunas.

Así surgen los Clubes Liberales. En 1899 se funda el primero, en San Luis Potosí, por el ingeniero Camilo Arriaga (1862-1945), el Club Liberal “Ponciano Arriaga” (1811-1865) del que formaron parte: Antonio Díaz Soto y Gama, Humberto Macías Valdés y José María Facha, entre otros destacados liberales, cuyas ideas se extendieron y fueron ejemplo por todo el país.

En 1900 el ingeniero Camilo Arriaga promulgó un manifiesto anticlerical e invitó a la formación del Partido Liberal Mexicano; en 1901 se hizo el Primer Congreso Liberal Mexicano en el emblemático Teatro de la Paz, al término de éste hubo una terrible represión militar, algunos líderes fueron detenidos (Camilo Arriaga, Librado Rivera, Juan Sarabia) y algunos otros como los hermanos Flores Magón continuaron con la causas liberales (libertad de prensa, libertad en elecciones, no intervención clerical en asuntos de Gobierno por ejemplo) , tiempo después se logró la fundación formal del PLM en 1906.

En este periodo hubo periódicos liberales trascendentes como el fundado en 1885 y dirigido por Juan Sarabia “El Hijo del Ahuizote” o “Regeneración” dirigido por Ricardo Flores Magón, donde publicó el manifiesto y programa del PLM.

En suma, estos movimientos hoy continúan, el país del siglo XXI se está reordenando, son muy vivos y con mucha fuerza, sólo no debemos olvidar que el pensamiento y sentir del norte no es igual al del centro y al del sur de México (por ser pluriculturales), por eso cualquier logística de “acciones” de gobierno debe ser estudiada, “pronta y expedita”.

Y que todo “movimiento” debe ser encausado a lo positivo, con explicaciones a detalle del ejercicio del poder, evitando la confrontación, el insulto y la violencia.

Twitter Político: (@jcmachinena)

(Felicito al gobernador RGC_@MX por su Segundo informe de Gobierno de SLP).

Enfocar el ataque a la corrupción e impunidad en lo económico (cuentas bancarias, acciones bursátiles etc.) tanto de gobiernos y “grillos” como de “empresarios” es lo correcto.

Ahora veamos que ese recurso “recuperado” se aplique a prioridades como el turismo, el patrimonio cultural o la obra pública para generar empleo e inversión.

Desde San Luis de la Patria

Arq. Juan Carlos Machinena Morales.

EEZ