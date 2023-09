Se acercan dos funciones históricas

Entramos ya a la recta final para una de las peleas más importantes de este 2023, año que se ha caracterizado por grandes combates.

El mexicano Saúl Canelo Álvarez, campeón indiscutido de la división supermedio, peleará contra el peleador estadounidense, Jermell Charlo, monarca indiscutido de los superwelter.

Es la primera ocasión en la que dos campeones indiscutidos se encuentran en el ring en la era de los cuatro cinturones: WBC, WBA, WBO e IBF.

La pelea será en el T-Mobile Arena, de Las Vegas, este próximo sábado 30. Esta cartelera está llena de grandes combates, incluyendo, el campeonato interino welter entre dos ex campeones Yordenis Ugás vs. Mario Barrios; el título plata superwelter, entre Erickson Lubin vs. Jesús Ramos Jr.; el campeonato latino, entre Elijah García vs. José Armando Resendiz. Y Curmel Moton, consentido de Floyd Mayweather, también debutará en el terreno profesional; el que fuera súper estrella amateur, campeón WBC, en 2018, lo hará vs. Ezequiel Flores, con récord de 4-0-0, tres KOs.

fajín a la altura

El cinturón conmemorativo para esta batalla, que debió suceder el fin de semana de la Independencia de México, resultó ser una pieza hermosísima, el cinturón Puebla 2023 elaborado por manos de artesanas del estado y con la tradicional talavera, con una placa de ónix blanco.

Son ya siete ediciones de estas obras de arte únicas, un regalo del WBC y de México para el mundo.

Charlo llega a este combate con una gran motivación, pues es la pelea que ha buscado toda su vida; viene de ganar la contienda más importante, tras noquear al argentino Brian Castaño, en una revancha, que previamente tuvo un trepidante empate.

En tanto, Canelo realizó su campamento por primera ocasión, en la zona de Truckee, en las montañas del norte de California.

Se le ha visto bajar su intensidad en los últimos combates después del séptimo round, y con este campamento, se espera que llegue con una renovada condición física.

Ambos contendientes se les ha visto con gran intensidad, concentración y se han respetado al máximo en las conferencias de prensa.

Esta pelea no necesita empujones ni insultos para calentar el ambiente, es, sin duda, una de las más importantes, también para el Canelo, quien está haciendo la primera de las tres firmadas, con la compañía PBC, y la promoción TGB.

Esta magna función será transmitida en México por todas las cadenas: Televisión Azteca, la Casa del Boxeo; Televisa, quien ha decidido subirse al ring, y regresar en grande con programación boxística, y por ESPN Knockout, quien trae las funciones de boxeo en viernes, sábado y cualquier otro día de la semana, sin importar el horario de las peleas alrededor del mundo.

México estará pegado a las pantallas este sábado en lo que se espera un combate para la historia.

(Crédito: Especial)

CON CALIDAD

El 28 de octubre habrá un gran combate en Riyad, Arabia Saudita, nuestro campeón mundial de peso completo, el británico Tyson Fury se enfrentará al ex campeón mundial del mismo peso de la UFC, Francis Ngannou, de Camerún/Francia.

Son dos gigantes que se verán en el ring del Medio Oriente, dos mastodontes donde se pone en juego la designación del hombre más fuerte del mundo.

(Crédito: Especial)

¿SABÍAS QUE...?

El cuadrilátero tiene cuatro esquinas, en dos de ellas están los boxeadores, y las otras dos, son conocidas como neutrales.

Durante muchos años no existieron esquineros, o sea, los cojinetes que se colocan en cada una.Se empezaron a usar para poner publicidad en ellos.

También antes, era el réferi el que decidía al ganador, porque no había jueces.

Cuando empezaron a existir los jueces fue entonces que se designó colores: uno, el rojo, y el otro, azul.

Así era como los jueces podían distinguir para poder calificar los rounds. Siempre ha sido tradición que el campeón o boxeador favorito vaya en la esquina roja.

El Canelo vino a cambiar esa modalidad, ya que lo empezó a patrocinar la marca de cerveza, Corona, que se distingue por su color azul, comparado con Tecate, que es color rojo.

Aún y cuando Corona se alejó del boxeo desde hace muchos años, Saúl Álvarez sigue siempre usando la esquina azul, pues es su amuleto de la buena suerte.

Anécdota de hoy

Ir a peleas en Las Vegas es recordar las incontables ocasiones en las que estuve ahí con mi papá.

Primero, me tocó la época de Mike Tyson y Julio César Chávez; las peleas eran en el Hotel Hilton, lejos de la calle principal.

Antes de eso, don José estuvo presente en incontables peleas en el Caesars Palace.

Al construirse el Mirage, que al día de hoy, ya es el Hard Rock Hotel, se convirtió en en centro del boxeo mundial, hasta que el MGM y Mandalay Bay se apoderaron de la acción boxística.

Al arribar a Las Vegas, la primera parada, inclusive, antes de llegar al hotel, era pasar al supermercado.

“Mijito, vamos al súper para comprar agua para el cuarto”.

Ya estando ahí, el carrito se iba llenando de todo tipo de botanas, pues mi papá siempre estaba a dieta, y curiosamente, combinaba los productos permitidos en cada una de ellas: desde quesos, chicharrón de cerdo, y hasta yogurt y carnes frías, y por supuesto, cocas y root beer, de dieta.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

PAL