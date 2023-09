García Harfuch y el orden en CDMX

El pasado miércoles 20 de septiembre, Omar García Harfuch anunció que buscará la candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por MORENA, sin duda, un gran anuncio que sorprendió a muchos morenistas, pero a muchos otros les agradó bastante, y algo que será interesante es ver la imagen que pueda proyectar García Harfuch, como un político experimentado y no solo ser visto como un hombre experimentado en materia de seguridad.

Omar García Harfuch y su incursión en la vida política de la Ciudad de México ahora buscando dirigir el Gobierno de la Ciudad de México, significa el regreso de una familia y un legado importante en la política nacional, que en su momento construyó su abuelo el General Marcelino García Barragán y su padre Don Javier García Paniagua, sin duda, este último el político jalisciense de los últimos años con mayor poder y capacidad de operación política a nivel nacional, llegando a ser Jefe de la Dirección Federal de Seguridad, Senador, Secretario de la Reforma Agraria, Presidente Nacional del PRI y Director de la Lotería Nacional y hasta precandidato a la Presidencia de la República en 1981, pero no solamente fueron los cargos, fue el poder y el legado político que construyo con personajes que hoy siguen activos en la vida pública de Jalisco y el país.

Omar García Harfuch al igual que su padre, tiene experiencia en el ámbito de la seguridad y ha dado resultados, ahora brinca a la arena política y veremos los resultados próximos, primero si logra conseguir la candidatura y después el resultado en la elección del 24, que no será una batalla sencilla, pues recordemos que hoy Morena ha perdido algunas de las alcaldías con los partidos del Frente Amplio por México.

Lo interesante será, saber si muchos priístas que sean leales y agradecidos con la familia García Paniagua se suman en este proyecto a García Harfuch en la Ciudad de México y también saber si cuenta con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, por el respeto y reconocimiento a su abuelo, el General Marcelino García Barragán, pero, sin duda será clave el respaldo que tiene de Claudia Sheinbaum y se ganó gracias al trabajo que realizó como Secretario de Seguridad Pública, recordemos que varios de los últimos Jefes de Gobierno han sido Secretarios de Seguridad, Marcelo Ebrard y Miguel Mancera, no es una ruta ajena a la política de la Ciudad de México.

El pasado 10 de Julio en el programa “De Frente en Jalisco” que se transmite por El Heraldo Radio Jalisco entrevisté a la Dra. Sheinbaum y precisamente le pregunté sobre el futuro político de Omar García Harfuch, si lo veía como Jefe de Gobierno o como Secretario de Seguridad Pública Federal y su respuesta fue clara al hablar de los resultados y el trabajo de García Harfuch, aunque pidió no adelantarnos a los tiempos, pero hizo un reconocimiento serio a su trabajo como Secretario de Seguridad, sin duda, ese apoyo y respaldo por parte de la Dra. Claudia Sheinbaum será clave para el proyecto que hoy busca encabezar Omar García Harfuch, que no solamente es una candidatura para llegar a trabajar y poner orden en la Ciudad de México., si no talvez, el regreso a la vida política nacional de un descendiente de la familia García Paniagua.

Por: José Alfredo Ceja Rodríguez.

Académico Universidad Panamericana.

@alfredocejar

EEZ