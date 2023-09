En la UNAM, mi voto es para: Raúl Contreras

La UNAM ha sido ancla y destino, y parte fundamental de mi vida, pues, desde hace más de 70 años estoy vinculado –intelectual y emocionalmente– a esta Casa de Estudios En 1953 ingresé a la Escuela Nacional Preparatoria; en 1954 fui Presidente de la Organización de Estudiantes Preparatorianos; en 1958 y 1959 Campeón de Oratoria y también Presidente del Frente Universitario Latinoamericano y Vicepresidente de la Federación Estudiantil Universitaria.

Más tarde, Profesor de la Escuela Nacional Preparatoria 1 y 6; en la Escuela de Comercio y Administración me desempeñé como profesor de Derecho Constitucional; en mi Facultad –la de Derecho— fui profesor titular en la materia de Económica Política –nombramiento otorgado por el Rector, Doctor Guillermo Soberón Acevedo—; después en el 2000, me designaron Profesor de tiempo completo durante la Rectoría del Doctor Juan Ramón de la Fuente; el año siguiente obtuve la calidad de Profesor de tiempo completo nivel C, por el Rector José Narro Robles.

En la Facultad de Derecho he impartido diversa materias como Derecho Constitucional, Garantías Individuales y Sociales, Sistemas Políticos Contemporáneos, Amparo, entre otras. Actualmente soy miembro de número del Colegio de Profesores de Constitucional y Amparo. Por eso, siempre he participado con mi punto de vista en las elecciones de Rector. Hoy, expreso mi voto favorable ante la H. Junta de Gobierno a favor del Doctor Raúl Contreras Bustamante, por las siguientes razones:

1. Ha sido uno de los mejores Directores de la Facultad de Derecho, al nivel de los magníficos Directores que fueron Máximo Carvajal Contreras y Fernando Serrano Migallón.

2. Es jurista y constitucionalista y, en consecuencia, tiene la capacidad para efectuar las reformas que urgen en la Universidad, entre otras, la grave desigualdad entre los profesores de asignatura y los de tiempo completo.

3. Como Director, defendió con gallardía a la Facultad de Derecho y no permitió que grupos ajenos a ella tomaran la Facultad.

4. Es defensor de la autonomía universitaria y del proceso selectivo del profesorado.

5. Reformó –desde el punto de vista académico— los programas de nuestra Facultad.

6. Ha sido solidario con el Rector actual, el Doctor Enrique Graue, en todas las acciones académicas y administrativas que se han generado. La Universidad requiere a un hombre capacitado, dinámico, talentoso y vinculado por siempre a nuestra Máxima Casa de Estudios.

Por ese motivo, Raúl Contreras merece ser el próximo Rector de la UNAM. La UNAM no sólo es la más importante institución académica de nuestra nación, sino constituye la ventana al futuro para millones de jóvenes mexicanos, que carecen de recursos y requieren formación.

Ojalá la cancha esté pareja.

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

MAAZ