¿Quién es Ariosto Otero?

Por las arterias de la Ciudad, en Tribunales Federal de Justicia Administrativa, en la Secretaría de Gobernación; en él Politécnico; y en otros muchos lugares de reconocida importancia se encuentran los murales de un hombre que ha plasmado su inmortalidad mediante el quehacer creativo. El último gran muralista mexicano, tiende a disfrutar la vida desde la naturaleza; o mediante reuniones con amigos, ya sea en cualquier tiempo o el día de su cumpleaños en su taller, donde personalmente les cocina. Primero es importante señalarles que yo lo conocí gracias a una querida amiga de nombre Leonor, quien trabaja en el metro en una lucha infinita por los derechos de los trabajadores, imagino que por ello son amigos afines a causas, desde trincheras que coinciden en lo social.

Al sentarnos a la mesa, me vinieron a la mente los grafitis, considerados últimamente como arte urbano; a lo cual hizo un planteamiento interesante; al señalar que no se trata de arte, (estoy de acuerdo con él, aunque carezco de voz para decirlo en alto). Le pregunte sobre el arte contemporáneo, ese del cual se tienen versiones de todo tipo, pero que alguien con su pericia, puede denominar abiertamente como: “… basura, degradación propia y compartida del ser humano… decadencia porqué es el absurdo”. Al respecto hizo un critica a la curaduría, dado que opina que son ellos quienes pretenden ser los artistas, y con ese pretexto, escogen obras de arte contemporáneo valuadas en millones, por lo que prefiere la museografía.

Hace un contraste con la belleza etérea, ilimitada e infinita de la susceptibilidad del arte, describiendo, el arduo trabajo que siempre se acompaña en su desarrollo y el desgaste mental y físico que implican. El buen gusto lo ha seguido siempre; y tiene un don especial, ha dedicado toda su vida a impregnar de belleza nacionalista su obra. Define al muralismo como una épica de leyendas que combina didáctica, teatro, arquitectura en un solo lugar.

Hay algo que siempre quise saber de un artista de ese calibre, sobre la carencia económica que a muchos nos obliga abandonar nuestra vocación; y fue contundente, expresando: ¡Ni en el peor momento! “cuando tuve que dormir en las bancas de un parque en la España de Franco, imaginé dejar de lado mi trabajo”. Así, me contó que, durante esa época, vendió uno que otro cuadro de arte clásico, para subsistir, pero no dejo su vocación. Aquel relato me hizo pensar que se requiere mucha entereza, ya que muchos de nosotros no hubiéramos esperado ni un día para buscar trabajo de lo que fuera. Por supuesto, su labor creativa es el resultado.

Un aspecto fundamental de su personalidad es su nacionalismo creyente y profundo, que llega incluso al área culinaria donde no se permite hamburguesas o hot dogs, porque desde su perspectiva irrumpen la comida tradicional mexicana.

La charla fue un recorrido desde lo cotidiano, estético, atemporal y un recordatorio de las cosas que son realmente trascendentes. Me platicó que parte de su obra la querían mover a la Línea 12 del Metro, para “utilizarla con fines económicos”; y reflexioné; que hoy más que nunca valoramos el arte con relación directa a su costo. Qué paradójico que muchas personas veamos cosas importantes en lo intrascendente.

¿Me preguntaba cómo una leyenda viviente, es tan poco homenajeada? Cruzar con él en las calles mexicanas, es cosa de tomar el metro o entrar a los lugares que he comentado. Ariosto, cómo me ha permitido llamarle, es reconocido de forma mundial. Verlo tan de cerca para regalarme unos momentos fue un privilegio que me ha conmovido. Al terminar, sólo cruzó la calle para seguir creando, ahora en nuestro Politécnico.

Nunca imagine conocer a quien ha regalado a México, tanta definición artística mediante la creatividad.

Impactante y eterno, es la única descripción del mejor muralista mexicano.

POR SARA MORGAN

@MORGANSAREL

CONSULTORA LABORAL

DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

PAL