Rusia, Cuba, Venezuela y Nicaragua en desfile del 16 de septiembre. ¿Pero qué necesidad?

En el desfile militar de este 16 de septiembre participaron además de las fuerzas armadas de nuestro país, que siempre han sido orgullo y merecen el cariño y reconocimiento de nuestro pueblo, delegaciones de países amigos del gobierno mexicano como Argentina, Belice, Ecuador, Chile y Brasil, por mencionar algunos. Sin embargo, llamó la atención la participación de países como Rusia, cuyo líder Vladimir Putin ha decidido invadir militar y económicamente a Ucrania, o naciones con gobiernos que son claramente cuestionables por antidemocráticos, represores y violadores de los derechos humanos de sus ciudadanos, como las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. De hecho, la embajadora de Rusia en México, Oksana Dramaretska, criticó la invitación al contingente ruso al señalar que el desfile cívico militar en la Ciudad de México fue “mancillado por un regimiento ruso, ya que sus manos y sus botas están manchadas de sangre ucraniana”. Por lo visto, atrás quedaron los años de la política exterior mexicana basada en la neutralidad y la libre determinación de los pueblos. Como dijo el gran Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad?

¿Se acuerdan de Alejandro Canek Vázquez, delegado del Infonavit en Hidalgo, ese al que le cayeron las feministas el día de su boda tras negarse a pagar la pensión alimenticia de sus hijos? Pues ahora el morenista vuelve al ojo del huracán luego de que ha sido vinculado a proceso por presunto incumplimiento de su obligación alimentaria. Al funcionario de la 4t le sigue lloviendo porque luego de que se pronunció en Twitter argumentando que no ha cumplido con el pago de la pensión debido a su falta de recursos económicos, un grupo de feministas que apoyan a la demandante filtraron en redes sociales información que sugiere lo contrario. Según los documentos compartidos en la plataforma X antes Twitter, Canek Vázquez habría realizado transacciones en efectivo hacia American Express Company (México) con cantidades mayores a 600 mil pesos. Lo interesante de esto es cómo luego de prohibirse que funcionarios con adeudos alimentarios puedan ejercer el cargo, Canek aún lo ostenta como si nada.

Inicia el gobierno de la maestra Delfina Gómez en el Estado de México con una evidente fractura en su interior. La ausencia del senador Higinio Martínez en la ceremonia del Grito y en el acto de entrega-recepción del nuevo gobierno deja en claro que no quedó conforme con el cargo de encargado de Proyectos Especiales, fuera del gabinete formal. Nos comentan que fue al final de la campaña de la profesora que Higinio cayó de la gracia del compacto grupo de la maestra y desde entonces empezó a ser relegado por Horacio Duarte, quien es quien lleva la batuta en en naciente gobierno estatal.

Pilotos aviadores en activo nos comentan que uno de los peores sexenios en materia de aviación civil (y no porque los otros hayan sido buenos) ha sido el presente en que todos los involucrados en la materia han sufrido un grave perjuicio. Primero con la cancelación del proyecto Texcoco, la mega obra que pudo haber construido el más importante aeropuerto de América Latina con 6 pistas de aterrizaje, 190 posiciones fijas, 85 remotas, una capacidad instalada para atender la movilidad de aproximadamente 137 millones de pasajeros al año, que haría crecer el manejo de 483 mil 433 toneladas de carga en 2016 a 1.4 millones de toneladas en 2035, haciéndolo una gran alternativa entre las terminales aéreas de Norteamérica, y que incluso ya cancelado ganó un premio internacional de arquitectura en el año 2021, decisión que hoy sigue teniendo consecuencias negativas. La presente administración no pudo resolver el problema de fondo que es la saturación del AICM y prevalecen las dudas sobre la viabilidad de la operación simultánea de los 3 aeropuertos que son el Internacional de Toluca, el Benito Juárez de la CDMX y el Felipe Ángeles del Estado de México y en consecuencia, está en duda su rentabilidad para las aerolíneas que los utilizan. Hoy, 27 meses después de haber sido degradados a categoría 2, la autoridad aeronáutica estadounidense nos hace el favor de regresarnos a categoría 1, pero ese estatus pende de alfileres ya que nuestro país sigue rezagado en seguridad aeroportuaria y no han sido atendidos temas de mantenimiento y protocolos de seguridad, particularmente en el vetusto aeropuerto capitalino. Luego que las aerolíneas han tenido que remar contra la corriente por la crisis sanitaria que implicó la pandemia de covid-19, la industria ha tenido también que enfrentar decisiones políticas como las del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desconoce el funcionamiento de la aviación, pero se ha encargado de dar puestos civiles a mandos militares y ex militares que nada tienen que ver en la materia. Su decisión de crear una nueva línea aérea que estará operando subsidiada, la llevará a incurrir en prácticas desleales frente a las demás competidoras, por lo que los litigios no se harán esperar muy pronto. Las revalidaciones de licencias, los exámenes médicos y muchos otros trámites obligatorios para todo el personal aeronáutico siguen siendo una tarea pendiente mientras se siga teniendo que hacer un verdadero periplo para conseguir citas en AFAC, ya que si no es mediante gestores, es imposible obtener un espacio. Por lo pronto, nos hacen ver que falta mucho por hacer para lograr una verdadera política de estado en materia de aviación que con la 4t, no se ve para cuándo.

Baja California es actualmente la entidad con mayor número de casinos y centros de apuestas ya que tiene 44 y 18 operan en Mexicali, donde en los últimos dos años han abierto cuatro más. Lo malo de todo esto es que la apertura de estos nuevos casinos se está dando mediante las “extensiones de permiso” de sus propietarios, lo que les ha permitido operarlos en la zona fronteriza del país, algunos incluso cerca de instituciones educativas. Sin duda, esto ha provocado el repudio de los habitantes de la capital del estado, quienes advierten el riesgo que corre la juventud al tener este tipo de negocios a unos cuantos pasos.

El delegado de los programas federales en el estado de Puebla, Rodrigo Abdala, se reunió con la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, con quien conversó sobre la aplicación de los programas educativos en las escuelas públicas de la entidad. En el proceso de sucesión del gobierno poblano que se llevará a cabo el próximo año, habrá que estar atentos al joven político que como delegado de la 4 en ese estado ha demostrado ser un discreto pero eficiente hombre del presidente.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

PAL