La crisis del fútbol mexicano como producto ¿Y luego, qué vendemos?

Si en el deporte más popular en México, el fútbol, ya se prioriza el negocio antes que el espectáculo y la competición, es imprescindible que se haga bien y a conciencia, manteniendo el interés del público o caducará el producto.

Existe un riesgo latente, la gran convocatoria de aficionados en el extranjero que históricamente ha tenido la Selección Nacional Mexicana, tendría sus días contados y con esto, las ganancias del famoso MexTour que tanto aportan al equipo nacional.

Hasta ahora, los mexicanos que emigraron a Estados Unidos y sus descendientes, son la base y el gran motivo para que haya partidos, oficiales y “de preparación” en aquel país. Sin embargo, la última generación que apoye allá a la selección mexicana podría estar cerca si no se garantiza el aspecto deportivo.

¿Qué propiciaría la falta de interés de estos mexicanos y sus familias en la selección nacional?: el nivel, la calidad del espectáculo y los resultados.

Hablemos desde el punto de vista de los negocios, ¿Cuál es el objetivo de las empresas? Generar Utilidades. ¿A través de qué se pueden generar estas utilidades? Bienes y servicios. ¿Cuál es la clave para que estos bienes o productos destaquen y se mantengan a la vanguardia? La ventaja competitiva. Y para finalizar este repaso de Introducción a la Administración de Empresas, ¿cómo se obtiene una ventaja competitiva? Con constante innovación.

Según el Glosario Empresarial 1 de la Universidad de Pamplona, España, la innovación, entre otras cosas, “es una mejora de la organización o de un proceso (de la misma)”. Justamente aquí es donde se trunca el proceso en la Selección Nacional Mexicana: no hay mejora en el espectáculo ni se crean las condiciones para hacerlo.

Experimentamos el inicio de una crisis en el fútbol mexicano: los máximos representantes de México jugarán su última copa mundial y el proceso hacia un recambio generacional está en pañales. Se juntan los extremos sin alternativas reales.

Ya no hay participación de equipos mexicanos en Copa Libertadores o Copa Sudamericana, no hay un torneo de copa entre divisiones, no existe el sistema de ascenso/descenso, las canteras de los clubes han dejado de tener buenas camadas. Sin todo esto, el crecimiento del fútbol mexicano y la expansión de este, como negocio estará topado y con una fecha de caducidad próxima.

Por si fuera poco, recientemente en enfrentamientos directos, la Selección Estadounidense ha tenido mejores resultados, Liga de Naciones, Eliminatorias de Copa del Mundo, Copa Oro, aunque en palmarés exista aún una brecha que favorece a la selección mexicana, poco se hace para seguir con este ritmo, el producto mexicano deja de ser paulatinamente un atractivo.

Hoy, los hijos y nietos de migrantes están dejando de apoyar a la selección “de sus raíces”, pues no es la selección del país en que crecieron, no es una selección que hable su idioma materno y, por si fuera poco, no es una selección triunfadora que puedan presumir.

En este escenario, se agota el tiempo, habrá menos aficionados y menos espectáculo deportivo. Si el show no gusta, no habrá afición ni color en este deporte, el mejor ejemplo en el showbusiness está frente a nosotros, la MLS no solo tiene en cuenta la expansión sino el crecimiento, además, en materia negocio-deportiva, Estados Unidos en los próximos años será sede de distintas

competiciones que promueven este y otros deportes. Sin innovación, inversión ni un plan en conjunto con los gobiernos para el desarrollo del deporte, ¿qué vamos a vender después? ¡Generemos ya un cambio!

POR DIEGO SÁNCHEZ GONZÁLEZ ‘SAGO’

SAGO.ALMANAQUE@GMAIL.COM

X (TWITTER): @ALAMANAQUE_SAGO

TIKTOK: @ALMANAQUE.SAGO

MAAZ