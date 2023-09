¡Viva México, ciberseguro!

La Independencia de México representa la obtención de la libertad y la posibilidad de forjar nuestro propio destino como sociedad, es un símbolo de la búsqueda de un futuro en el que podamos tomar decisiones soberanas que beneficien a nuestro país y a nuestra gente. Los ciberataques no solo comprometen nuestra seguridad, sino que también vulneran nuestra libertad en el entorno digital.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) y la American Chamber, México fue el objetivo del 66% de los ataques cibernéticos ocurridos en América Latina en el período 2021-2022, lo que provocó daños y pérdidas de entre 3,000 y 5,000 millones de dólares por año.

La ciberseguridad debe ser atendida como una responsabilidad compartida, desde el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil.

Ante el incremento de riesgos que atentan contra nuestra seguridad digital, es necesario establecer acciones focalizadas y dirigidas a favorecer una comunidad consciente en ciberseguridad. La educación es el cimiento sobre el cual se construyen las habilidades digitales, y a su vez, son catalizadoras del crecimiento económico, la innovación y un mejor futuro para todas y todos.

Actualmente hay una brecha de 700,000 especialistas en ciberseguridad en América Latina, que constantemente sigue creciendo. La formación de talentos puede desempeñar un papel transformador, fomentando el aprendizaje constante para hacer frente a los retos actuales y del futuro. Creando una ruta hacia el desarrollo sostenible a través de la contribución de agentes de cambio a la seguridad y el progreso de nuestro país. La Digital Cyber Academy (DCA), de Metabase Q, permite a las personas desarrollar nuevas habilidades a través del acceso a laboratorios de vanguardia, equipados con las últimas tecnologías y respaldados por investigaciones actualizadas.

Para México es urgente contar con un marco regulatorio sólido e innovador, con un enfoque proactivo que permita posicionar a nuestro país como un líder en la región. Que fomente el desarrollo y la innovación tecnológica como parte integral de un entorno seguro y confiable. Que establezca protocolos mínimos para afrontar amenazas y ciberataques, que considere los compromisos internacionales adoptados, así como atender a las mejores prácticas internacionales y sus definiciones. Con una estructura institucional multidisciplinaria con los recursos necesarios y que garantice el respeto a los derechos humanos.

La ciberseguridad no es un desafío que pueda enfrentarse de manera aislada, la relevancia de la cooperación internacional y la defensa colectiva se vuelve fundamental. Los ciberataques no reconocen fronteras y los ciberatacantes pueden operar desde cualquier parte del mundo. Es por ello que México debe fortalecer su colaboración con otros países y organismos internacionales, para compartir información, inteligencia, estrategias y recursos que fortalezcan nuestra posición. La defensa colectiva no solo aumenta la capacidad de respuesta ante amenazas cibernéticas, sino que también permite la creación de normas y estándares globales que promueven un entorno digital más seguro y confiable.

En este contexto, el Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad (CERC) desempeña un papel activo en la emisión de recomendaciones a los legisladores para la construcción de un marco regulatorio, la promoción de la cooperación internacional, así como el desarrollo de programas de concientización y educación, contribuyendo así a un México digital más seguro y resiliente.

Súmate y se un agente de cambio, en Future Community, somos una comunidad interdisciplinaria que trabaja en el campo de la innovación y la ciberseguridad para contribuir a las metas de la Agenda 2030 por un mundo más seguro, sostenible e incluyente.

Celebremos nuestra libertad, con ciberseguridad.

¡Viva México!

POR: DIEGO RODRÍGUEZ HENRY

STRATEGY POLICY CONSULTANT EN METABASE Q

