El riesgo de llamarse André Jardine

El juego entre Cruz Azul y América de esta Jornada 7 del Apertura 2023 se ha convertido en un partido de alto riesgo para el entrenador americanista André Jardine.

Incapaz de poder generar el equilibrio que le permita tener un funcionamiento con el que no solamente obtenga los resultados, sino que, además, logre convencer al siempre exigente americanismo, el brasileño se ha metido en una dinámica de la que puede no salir tan bien librado.

El América, con Jardine al frente, está en la octava posición de la tabla con ocho puntos, luego de solamente haber podido ganar dos de los cinco partidos que ha disputado hasta el momento (tiene pendiente el juego en Querétaro), además de que ha empatado dos y ha perdido uno.

Es cierto, una sola derrota, aunque no hay que olvidar que fue en el primer partido del torneo, en el Azteca y cuando le iba ganando a FC Juárez, no tendría por qué generar un escándalo; sin embargo, lo que se critica en el caso de este hombre y su proyecto no son los resultados, es la manera en que los consigue, la manera en que funciona su equipo.

En otras palabras y como diría su propio mediocampista Richard Sánchez, pareciera que este grupo de jugadores no encuentra o no quiere encontrar lo que busca Jardine en la cancha, aunque claro que nos podemos tomar nuestras reservas con los dichos del paraguayo, quien ha sido relegado por el técnico brasileño para darle su lugar a Jonathan dos Santos.

Pero tampoco necesitábamos que algún jugador rompiera el “código” y nos dijera que no le entienden al entrenador. Es algo que se llega a ver en diferentes momentos de los partidos, sobre todo, de mediocampo hacia atrás, zona del campo en la que el América está mal estructurado no de ahorita, sino que desde hace un par de torneos y eso, además de la inexperiencia e incapacidad de Fernando Ortiz, fue lo que los hizo fracasar en las tres semifinales pasadas.

Jardine se debe dejar de pretextos baratos y hacer que este equipo camine, con todo y que pudiera no tener completa la plantilla, aunque ya se espera que jueguen juntos Julián Quiñones, Henry Martín y Cabecita Rodríguez, lo cual potenciaría de gran manera el ataque del equipo. Jardine debe dejar de manifestar miedo en las conferencias de prensa, debe entender que es el técnico del América… del AMÉRICA, así en mayúsculas, y comportarse como tal.

Este equipo, esta institución necesita un hombre que se sienta ganador, que desde sus palabras vaya ganándole a sus rivales y que después lo demuestre en la cancha. El América ya no está para tener gente “buena” como entrenador, que lleguen y saluden a todos de mano y que siempre quieren quedar bien, aunque por dentro le estén mentando la madre a todos los críticos. Este América necesita un técnico que proyecte seguridad a sus jugadores y a su afición, y si el brasileño no es capaz de demostrarlo en este partido contra Cruz Azul, contra el siempre desastroso Cruz Azul, mejor que se haga a un lado, o que lo hagan a un lado.

Ese, sin duda, es el riesgo de llamarse André Jardine este fin de semana… Así, Jardine como corrigiera Santiago Baños en la presentación, más preocupado por eso que por una mejor planificación y estructura de una plantilla que cualquiera que vea los partidos le podrá decir que le hace falta un central de categoría, sin necesidad de ser un niño rata del futbol, haber estudiado en la Johan Cruyff o haberse tomado una fotografía con Diego Simeone, Pep Guardiola, o cualquier otro gurú europeo solamente para postearla en las redes sociales.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

