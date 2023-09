De qué murieron los quemados?

Mientras los del Frankenstein Amplio se aferraron a sostener su simulacro de votación ciudadana. Puro desperdicio de tiempo, dinero y esfuerzo. Alito voltea bandera a Beatriz Paredes y mi Cabecita de Algodón tuvo que restregarles en su Face: “SE LOS DIJE…eso ya estaba planchado.Beatriz aguanta el pueblo te levanta”. Luego vino el chismorreo y revuelo por el berrinche de Lily Téllez en esa plenaria en la que se supone arroparían a Xóchitl los diputados y senadores del PAN. Total, que en la foto grupal cruzando brazos en su pecho formando la X (de Xóchitl o Claudio X, según se vea). La única que no hace la seña y tampoco se digna a corear el “Pre-si-den-ta”, es la Téllez. Ya tendrá más oportunidad cuando forme su partido Vox mexicano. Horror! Me apena tanta chaqueta mental y gasto de tiempo, si cualquier encuesta les recuerda que el 2024 NO ES SU AÑO, ni será y ésto tal vez por buscar el poder para los fines equivocados. En cambio, la 4T va viento en popa, hasta Jorge Arce, Presidente del Consejo de HSBC México, declaró para el Heraldo que “este país tiene un futuro muy sólido”. Y reconoció que a “nuestro país le está yendo bien y eso propicia que la banca mexicana sea sólida y tenga una estructura suficiente para poder dar certeza a los usuarios mexicanos”. Tómenla derechairos, les va a dar chorrillo.

Sin embargo muchos comunicadores insisten en pintar una realidad apocalíptica para nuestro país. Algunas empresas realizan recortes sistemáticos cual si vivieran en plena pandemia!!! Pero ya lo dijo ANDRÉS MANUEL y lo dijo voz en cuello…solo Veracruz es bello…ah no perdón, él declaró que: “nuestra economía está en pleno crecimiento y se debe en gran medida a la construcción que ha impulsado la generación de empleos y ha inyectado vitalidad a distintos sectores de nuestra sociedad”. Y luego mi Profeta de Macuspana explicó el fenómeno asegurando que en el 2018 duplicaron la inversión pública en 500 mil millones de pesos. Entre otros puntos que nos han sacado adelante también está la inversión de un billón de pesos en la construcción de proyectos cruciales para el país. Recuerdo que una diputada me alegaba que con lo que costó el AIFA se le podrían haber pagado varios años de sueldote a Córdoba y Murayama, perdónenme yo prefiero el aeropuerto. Estas inversiones son para nosotros los mexicanos y siguen dando frutos. Se están desarrollando presas que son vitales para nuestro suministro de agua. Van por la ampliación de cien mil hectáreas de riego, algo súper necesario para la productividad agrícola y garantizará la seguridad alimentaria del país.

La economía mexicana creció 3.6% en el segundo trimestre de 2023.La pobreza laboral se reduce, los salarios aumentan y el desempleo cae. Hay casi 40,000 inscritos en el Ims bienestar. Pero lo más importante es que nunca se ha hecho a un lado la máxima premisa de la 4T: «Por el bien de todos, primero los pobres»”.

