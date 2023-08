Un ‘Paseo’ por ‘El Embudo de Perú 77’

Debo haber tenido unos tres o cuatro años, cuando mi papá me llevó por primera vez a una función de boxeo; recuerdo caminar por un pasillo viendo el cuadrilátero iluminado, y el resto de la arena a media luz, humo por todos lados y personas eufóricas gritando, mientras dos personas estaban arriba del ring golpeándose.

Mi primera impresión fue de gran impacto y nerviosismo, pero conforme fueron pasando los rounds, me tranquilicé, y fue entonces que me entró la pasión por el boxeo. Era común, que los sábados en la noche, me fuera con mi papá a la Arena Coliseo; recuerdo acercarnos en el coche, y ver desde un par de cuadras atrás, el gran letrero de ésta, en la calle de Perú, número 77, en el corazón de Tepito.

Siempre éramos los últimos en salir; supongo que don José se quedaba a platicar con los comisionados, jueces y réferis. En la salida sólo quedó una puertita que me daba claustrofobia, pues ya las rejas habían sido cerradas y sentía gran alivio al cruzar y ya estar en la calle.

La Arena Coliseo fue durante décadas La meca del boxeo mexicano. Había actividad todos los sábados, y por muchos años también en miércoles.

El llegar a ser estelarista en La Coliseo era la consagración de cualquier peleador, y muchos de los grandes de la historia, se hicieron ahí. También fue la casa del tradicional torneo de boxeo amateur Guantes de oro, y quien ganaba dicho certamen, ¡podía debutar en el boxeo profesional a seis rounds!

La empresa Promebox logró una fórmula exitosa al tener la Arena Coliseo, con el patrocinio de Modelo, con la cerveza Corona, y la transmisión de Televisa, y así sábado tras sábado se presentó boxeo ininterrumpidamente por 47 años.

Llegó el sistema de pago por evento, y Televisa decidió sacar el boxeo de la TV, y así fue que la arena cerró sus puertas, y terminó una de las tradiciones que aún se recuerdan con gran nostalgia por varias generaciones.

(Créditos: Especial)

Este viernes pasado, un joven entusiasta, Joaquín Arvizu y su empresa JAP, montó una cartelera en La Coliseo. Inició con combates amateurs, donde destacó el triunfo del Güerito de Tepito, un niño de 13 años de gran carisma y popularidad. Además, se realizaron ocho combates profesionales, con la pelea estelar del dos veces campeón mundial, Carlos Príncipe Cuadras, quien aseguró enfrentar al también excampeón, Pedro Guevara, en contienda que va a ser eliminatoria final para ser el retador oficial del monarca mundial WBC Juan Francisco Gallo Estrada.

Fue una noche mágica, desde que vi el letrero a lo lejos, me invadió una gran emoción. Entre los recuerdos, que no dejaron de fluir, estaban los gritos de la gente, el olor a cerveza, ¡El Embudo de Perú 77 estaba vivo! La calidad de las peleas fue excelente, parejas y buen boxeo; fue una noche inolvidable.

Con esto se inició el proceso para regresar la tradicional función sabatina de box, a la CDMX. JAP y un puñado de empresas más intentarán mantener la continuidad, y así regresar a la afición de nuestra ciudad, a este espectáculo tan querido e importante.

Estaremos buscando programar el calendario semanal con todos los promotores que estén interesados en montar una cartelera, y así lograr la continuidad: Fernando Beltrán (Zanfer), Oswaldo Kuchle (Promociones del Pueblo), Juan Carlos Torres (Bxstrs), Pepe Gómez (Cancún Boxing) y Eric Ibarra (TM Promotions) y Cristian Curiel, además de Miura Boxing, Decisión dividida, Marvnation, Chacales Promotions y hasta la de La Chiquita González, ¡lo vamos a lograr!

Julio fue un mes inolvidable para este 2023, pues ha resultado un gran año para el boxeo, uno de los más importantes de la historia, con combates que el público desea ver.

En este año, cuatro campeones élite han perdido su invicto, y esto ejemplifica la grandeza de peleas que se han dado: Ryan García cayó ante Gervonta Davis; Josh Taylor ante Teófimo López; Stephen Fulton ante Naoya Inoue, y la semana pasada, Errol Spence ante Terence Crawford. Y Canelo Álvarez metió 60 mil personas en el Estadio Akron, y otros grandes combates, se han dado alrededor del mundo:

• El invicto, con 19 ganadas, todas por KO, Artur Betervieb sufrió para vencer a Anthony Yarde, en Inglaterra.

• El mexicano Luis Nery protagonizó una guerra con el armenio Azat Hovhannisyan, en California.

• David Benavidez y Caleb Plant se dieron con todo, en Las Vegas

• Shakur Stevenson logró su calidad de retador oficial, al noquear al japonés Shuichiro Yoshino.

• Devin Haney alcanzó la gloria al vencer a Vasyl Lomachenko, en una pelea llena de drama.

• Bryan Mendoza quien iba perdiendo todos los rounds dramáticamente noqueo a la Torre infernal Sebastain Fundora

• El mexicano Jaime Munguía conquistó el título WBC plata, con un cierre ciclónico, al tumbar en el 12, al ucraniano Sergiy Derevyanchenko, y se aseguró la victoria, al ir abajo en las tarjetas.

• Badou Jack arrebató el crucero a Ilunga Makabu, en Arabia Saudita.

Se vienen grandes combates: Navarrete vs. Valdez, Canelo vs. Charlo, Haney vs. Prograis, Fury vs. Ngannou, Martínez vs. Arroyo, entre muchos otros más.

(Créditos: Especial)

¿SABÍAS QUE...?

Corona tiró la toalla, y dejó de patrocinar el boxeo, tras un cambio de administración; de la misma forma dicha cerveza fue noqueada por Tecate, que se subió al ring, y es ahora la marca reconocida en nuestro país y el mundo, como la cerveza mexicana campeona.

Anécdota de hoy

Al término de cada función de boxeo en La Coliseo, invariablemente don José se dirigía a Sanborns La Fragua, y ahí se encontraba con el Sr. Cota, y otro más se sumaban.

¡Cómo disfrutaba mi papá su café de Sanborns y sus huevos divorciados, acompañados de bolillo a la plancha! Se discutía todo lo sucedido en la función, y de ahí nacían ideas de cómo mejorar el boxeo; esas pláticas de mesa dieron forma a muchos cambios que eventualmente se implementaron a través de los años.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

PAL