Tommy Thompson había sido gobernador del estado de Wisconsin, sí, donde está Green Bay y su famoso equipo de fútbol. En el primer mandato del presidente George Bush fue invitado a su gabinete como secretario de salud. Ya como funcionario, a inicios de 2003, decidió hacer un recorrido por los puestos fronterizos del sur para verificar las condiciones de salud de instalaciones, procesos y productos.

De la oficina de aduanas de El Paso se me invitó al recorrido en mi calidad de Cónsul de México. Al llegar, el Secretario Thomson inició el recorrido revisando las cajas de los tráileres procedentes de nuestro país. Le informaron que estaba el Cónsul, vino a mí y me dijo: acompáñame, vamos a trabajar juntos, vamos a revisar los productos. Dentro de cada una de las cajas, abría los paquetes para conocer los productos a exportar. Algo le sorprendió y es que encontró un paquete con botellitas de barro, cerradas con un papel transparente sujeto con una liga. Voltea Tommy y me pregunta, ¿qué es esto?

Le explico que era un dulce de tamarindo para niños que usualmente compran en los descansos escolares. Me dijo, sabes, quienes producen este dulce, necesitan mejorar la presentación y la calidad del producto. Dio indicaciones para que de su oficina se comunicaran con los productores y les ofrecieran asesoría para mejorar el empaque y el etiquetado del producto. No detuvo la importación del producto, ofreció asesoría institucional para mejorarlo.

Previamente, Tommy, como titular del gobierno de su estado, fue también presidente de la asociación nacional de gobernadores y con posterioridad presidente de la Universidad del Estado. Su afiliación republicana le daba cercanía a Bush, y conocedor de la cercanía que él tenía con El Paso, fue así como decidió que fuera este el primer punto de su recorrido por la frontera.

Hechos recientes nos muestran que algunos gobernadores norteamericanos de cepa republicana son virulentamente reactivos a la migración, señaladamente los de Texas y Florida. Señalo el comportamiento del señor Thompson como un político republicano sí, pero con sensibilidad y respeto hacia su vecino del sur.

POR ANTONIO MEZA ESTRADA

COLABORADOR

YERBANIS33@GMAIL.COM

MAAZ