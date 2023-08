El futuro está en tus manos

Los partidos políticos requieren comprender muy bien lo que la gente desea. Como los observadores meteorológicos, los analistas políticos deberán leer muy bien las nubes de tags que reflejan los temas de mayor interés para los usuarios tecnológicos, así como estudiar la atmósfera y el estado de ánimo ciudadano, la opinión pública que prevalece en los distintos sectores o regiones del país,

LOS datos que les permitirá decidir y diseñar las mejores estrategias en dirección al triunfo electoral en las elecciones 2024. En diversas ocasiones he postulado la necesidad de impulsar una ciudadanía de conciencia activa, lo que implica qué no puede haber comprensión sin acción. Permitirse el lujo de no actuar, es decir de no emprender acción política desde la trinchera ciudadana, incuba un peligroso estado de resignación e indiferencia. En consecuencia, dejar tu destino en manos de la casualidad, no es la mejor receta para una vida plena.

En estos momentos de nuestra historia nacional, necesitamos redefinir nuestros valores y aprecio por la vida. La razón más

poderosa que tenemos, es la vida misma. La resignación y la indiferencia, no contribuyen a tener un mundo mejor, mucho menos, a desarrollar individuos plenamente realizados. Si queremos lo mejor para nuestras vidas, en lo individual tanto como en lo colectivo, el imperativo es pagar el precio. Ciudadanía de Conciencia Activa.

Nuestra generación ha vivido experiencias globales y nacionales que han provocado disrupción en distintos frentes de la sociedad, que obligan a los individuos a renovarse o morir. Parece una exageración la expresión anterior, pero estarán de acuerdo, que existen muchas maneras de perder la vida, siendo entre ellas, la peor de todas, estar muerto en vida.

Es conocido que la sociedad es multifacética, comunidades y culturas, distintas, ciudadanos interesados en asuntos políticos, como también esa fracción de electores que ni siquiera ejercen su derecho a votar, que son personas integrantes de la comunidad que se identifica como antipolítica, porque la desprecian, pero ignoran, que su desdén por la política, no los protege de las consecuencias que produce.

Esta clase de personas viven en coincidencia con lo expresado por el refrán anónimo que dice; «vivir con la ilusión de qué el

mundo será justo para ellos, porque se consideran buenos por no hacer política. es como suponer, que el toro no los atacará, porque son vegetarianos».

Actualmente son muchas personas que han tratado de sobrevivir manteniéndose al margen de la batalla socio política, sin saber, que tarde o temprano se encontrarán bajo fuego. La gente debe hacer lo necesario para sobrevivir en un mundo corrupto e inseguro para proteger sus vidas y el bienestar de sus familias.

En este sentido, y ante la provocación de las anteriores reflexiones, los ciudadanos de conciencia activa deberán dar seguimiento puntual a los procesos que los partidos políticos organizaron para seleccionar entre sus partidarios a quien los representará en la próxima elección presidencial.

Hoy concluye su proceso interno el Frente Amplio por México, Xóchilt Gálvez será su candidata. El próximo fin de semana,

Claudia Sheinbaum será ungida con el bastón de mando que e presidente López Obrador le impondrá. Por su parte los ciudadanos, deberán elegir el año próximo, que clase de futuro quieren para sus hijos. De ese calibre el poder de su voto. Más vale que no dejen al azar, el futuro de la nación, como tampoco el futuro personal y de sus familias, que también está implicado.

