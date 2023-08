Lanza carta Dante Delgado

Los de Movimiento Ciudadano se envalentonaron con las encuestas del periódico Reforma en la que la mayoría de las personas consultadas respaldan la decisión de Dante Delgado de no aliarse al PRIAN para las elecciones presidenciales de 2024, resultados que coinciden con sus propios estudios de opinión en los que basa su estrategia antialianza a pesar de tener al círculo rojo en su contra. Por lo que este martes también dará a conocer una carta dirigida a la opinión pública.

Pero vamos por partes. Emecistas no se cansaron ayer de lanzar mensajes y contestar personalmente a sus detractores o adversarios políticos para sostener que con la vieja guardia de la política no irán ni a la esquina. Por otra parte, a pesar de que Samuel García ha vacilado sobre la posibilidad de competir por la presidencia de la República su figura, según las mediciones, le abren el camino a MC para convertirse en segunda fuerza política si van solos al proceso electoral.

Por eso el líder nacional del partido naranja sostiene e intensifica su narrativa de hablar de los nuevos cuadros y de los jóvenes y su participación en la política en su movimiento, por lo que tampoco le preocupa la ruptura con Enrique Alfaro siempre y cuando se mantenga Pablo Lemus como aspirante al gobierno de Jalisco y sea candidato de Movimiento Ciudadano; pues el liderazgo de quien es alcalde de Guadalajara da certidumbre a un sector del partido que no necesariamente está de acuerdo con el actual mandatario. Además, muerto el rey, habrá quien termine separado del alfarismo.

Por su relevancia pongo integra la segunda carta de Dante Delgado a la opinión pública que hará pública este martes 29 de Agosto:

La elección del 2024 no se trata de elegir entre las dos alianzas que representan pasado. No se puede impulsar un cambio real recorriendo el mismo camino, con los mismos partidos y con los mismos personajes que ya le fallaron al país una y otra vez. Hace más de dos años dije que el país tenía derecho a una alternativa que planteara soluciones a los problemas del presente, pensando en futuro. También dije que México no estaba obligado a decidir entre los que le fallaron a los mexicanos y los que prometieron cambiar la historia, solo para repetirla. Sigo convencido de esto.

El 2024 nos va a poner a prueba a todos y les aseguro que este Movimiento no va a traicionar a México. No vamos a traicionar nuestros principios. No vamos a traicionar nuestra palabra. No existe una sola razón para sumarnos a una alianza de impresentables y condenada al fracaso. Movimiento Ciudadano es la única alternativa de futuro, por eso estamos entre los ataques del PRIAN y los juegos perversos del presidente. No nos preocupa, porque nuestra única responsabilidad es con México.

Por eso escribo esta carta, para exponer las razones por las que competiremos solos en el próximo proceso electoral.

1. No vamos a unirnos a los partidos que causaron la tragedia en la que está hundido el país. PRI y PAN son corrupción e impunidad, son el Fobaproa, la crisis política del 2006, la Estela de Luz y la Casa Blanca. Son autoritarismo y represión, son la matanza del 68, Acteal, Ayotzinapa. Son ineficiencia, irresponsabilidad, son la absurda guerra contra el narco, los que desataron la violencia y la barbarie. Son pasado, el origen del viejo régimen, de la vieja política. Son, repito, los principales responsables de la tragedia en la que está hundido nuestro país.

2. México luchó durante décadas para sacar al PRIAN, nosotros no les ayudaremos a regresar. Nuestro Movimiento fue parte de esa lucha y logró derrotar a la vieja política en Jalisco, Nuevo León y Campeche; traerlos de regreso, sería traicionar al país, traicionar a quienes han confiado en nosotros, traicionarnos nosotros mismos. Movimiento Ciudadano no convocó a los ciudadanos a cambiar la historia, para luego traicionarlos pidiéndoles que la repitan.

3. La alianza de la vieja política está condenada al fracaso. No se puede construir futuro con los partidos que mayor rechazo generan en la sociedad y que son, para los mexicanos, sinónimo de corrupción. Sería ingenuo pensar que se puede construir un proyecto ganador con los partidos que perdieron 23 gubernaturas en los últimos años. El PRIAN ganaba desde el poder y ahora, sin poder, no van a poder y van a perder.

4. No volveremos a cometer el error de ir en alianza con los partidos del pasado. En 2018 escuchamos la voz que clamaba por una unión de membretes, bajo el falso argumento de que era por el bien del país. Nos unimos a un frente nacional y las consecuencias fueron funestas: llevamos al Congreso a legisladores de otros partidos que terminaron entregándose al presidente y apoyando sus reformas más retrógradas; nuestro Movimiento tuvo uno de los peores resultados electorales de su historia, perdimos nuestra identidad y la confianza de la gente. Tardamos años en recuperarnos y en convertirnos nuevamente en una opción. No nos volveremos a equivocar.

5. Vamos a garantizar que Movimiento Ciudadano siga siendo el mejor vehículo para las mujeres y hombres libres que han decidido luchar por México.

Jalisco, Nuevo León y Campeche son ejemplo de que, desde lo local, podemos ganarle a Morena y al PRIAN. ¿Para qué entregar todo el potencial de este Movimiento a los partidos del pasado y destruir el vehículo con el que podemos seguir luchando por nuestro país?

Vamos a mantener vivo a este Movimiento para la nueva generación de jóvenes que está transformando México: Luis Donaldo Colosio, Samuel García, Pablo Lemus, Mariana Rodríguez, Salomón Chertorivski, Biby Rabelo, Eliseo Fernández, Mónica Magaña, Jorge Álvarez Máynez, Anayeli Muñoz, Jessica Ortega, Marianela Villasuso y muchas y muchos liderazgos más en todo el país. Esta nueva generación no merece aparecer en la boleta con los emblemas de la vieja política.

6. La alianza del PRIAN es una medida desesperada para recuperar el poder. Tres de cada cuatro personas en este país rechazan su alianza. El PRI es la marca con mayor rechazo y la alianza se convirtió en su única oportunidad de sobrevivir. El PAN tuvo su oportunidad, ya gobernó y lo hizo mal. Para dos de cada tres mexicanos, un hipotético triunfo de esta alianza sería lo peor que le podría pasar a México.

7. Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que puede vencer a Morena. Movimiento Ciudadano siempre gana sin alianzas. En el 2018 ganamos Jalisco de forma contundente; en el 2021 Samuel García arrancó en cuarto lugar y ganó por casi 10 puntos; Pablo Lemus y Juan José Frangie remontaron un escenario adverso en el Área Metropolitana de Guadalajara que nos permitió refrendar Jalisco; Luis Donaldo Colosio arrasó en Monterrey, y Eliseo Fernández y Biby Rabelo ganaron en

Campeche, el estado vecino a la tierra del presidente.

8. México considera a Movimiento Ciudadano como alternativa de futuro. Las encuestas confirman que una gran mayoría de mexicanos están en contra de que nos unamos a las alianzas de la vieja política. Además, 6 de cada 10 personas nos consideran la única opción política distinta a los partidos del pasado. Si nos unimos a una alianza, dejamos a México sin

opciones.

9. Sumarse a una alianza es hacerle el juego a Morena y al presidente. Ni los votantes de Morena ni los indecisos quieren votar por la vieja política. Somos la única fuerza que le puede competir el cambio a Morena

y, por lo tanto, los únicos que le podemos quitar votos. Ir en alianza con la vieja política es regalarle votos al régimen y ayudarle a ganar la presidencia y mantener la mayoría en el Congreso. No vamos a

permitir que eso suceda.

10. Movimiento Ciudadano es la opción que México necesita. Movimiento Ciudadano es una fuerza política con altos niveles de

aprobación, la que menos rechazo genera en todo el país, la única fuerza que representa futuro y cambio, que tiene personajes nuevos, jóvenes, preparados, una agenda progresista y los mejores gobiernos. El único dilema que existe es si van a seguir atacando a la única opción que puede ganarle a Morena en el 2024, el 2027 y el 2030.

Estas son las razones por las que en el proceso electoral de 2024 participaremos sin alianzas con los partidos del pasado. Pero también quiero compartir mis razones personales. Quiero comenzar recordando que he visto a millones de mujeres marchando para defender sus derechos, las he escuchado exigirnos a los hombres convertirnos endesertores del patriarcado y tienen razón en su llamado. Pero al escucharlas, también entendí que, cuando mi generación le falló a México, cuando la clase política con la que crecí traicionó a México, la única alternativa que tenía era precisamente esa: convertirme en un desertor del viejo régimen. Lo hice y estoy orgulloso de mi decisión.

Tengo 72 años, más de cincuenta dedicado a construir un mejor país, hoy quisiera estar en mi casa, con mi esposa, con mis hijos y mis nietos, pero mi sentido de responsabilidad no me lo permite, porque la vergüenza que me provoca ser de esa generación que le falló al país, no me deja descansar tranquilo, por eso me he concentrado en trabajar para dejar a México en manos de nuevas generaciones que no cometan los errores que cometimos en la mía. Por la misma razón, es que hace mucho tiempo dejé de escuchar a las mesas del poder y decidí construir desde lo local.

Apostar por el futuro nos ha expuesto a presiones externas, sé que habrá costos que tendremos que pagar, no me asusta. He pagado hasta con mi libertad la decisión de enfrentar al régimen. Estoy convencido de que es momento de dar una alternativa a millones de mexicanos que hoy se sienten olvidados y traicionados por la vieja política, construir un proyecto de futuro en lugar de tomar el camino fácil y de la complacencia.

El 2024 nos va a poner a prueba a todos. Y en este Movimiento estamos decididos a cambiar la historia, no a repetirla.

Hasta aquí la carta. En unos meses sabremos si Dante Delgado tuvo o no un acierto histórico.

UPPERCUT: La SEP maneja la cifra de más de 24 millones de estudiantes de Educación Básica, que ayer iniciaron el ciclo escolar 2023-2024, pero los datos no están actualizados. Puede haber sorpresas en este regreso en cuanto a bajas escolares porque no solo no se atendió la deserción tras la pandemia de Covid19, sino porque el costo para llevar a los hijos a la escuela elevó el gasto familiar. Mejoredu, la institución pública surgida a partir de la reforma constitucional de 2019 que tiene como misión impulsar mejoras de la educación básica, tampoco tiene actualización sobre el registro de los alumnos inscritos en este periodo, de acuerdo con fuentes de esta dependencia. Tras la emergencia sanitaria el propio presidente López Obrador reconoció que 5.2 millones de estudiantes de educación básica se dieron de baja tras la pandemia y en vez de llamarle a las cosas por su nombre corrigieron el concepto para que sea menos dura la realidad del abandono escolar: pasaron de llamarle deserción a desafiliación educativa. La SEP a cargo de Leticia Ramírez Amaya, debe dar a conocer los registros escolares para tomar acciones y atender con nuevos enfoques públicos la deserción escolar.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL