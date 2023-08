El coordinador Santiago Creel

Quizá su porte afrancesado en tiempos de la 4T y el estilo tradicional de político de los 90 no le permitieron a Santiago Creel alcanzar su sueño añorado: disputar la candidatura Presidencial de la República y ganar una elección. Ya no volverá a intentarlo.

El exsecretario de Gobernación, sin embargo, encarna el vivo ejemplo de esos liderazgos políticos que no conectan con las masas, pero entre la estructura partidista es “gurú de gurúes”, en el PAN de cuatro generaciones activas, desde los “baby boombers”, a la que pertenece, hasta la generación del Internet.

La repulsión que despierta afuera de Acción Nacional se transmuta en respeto y veneración no sólo dentro de su partido, sino entre los adversarios. Quien lo sabe bien es Lilly Téllez, la expresentadora de noticias que ganó una senaduría arrastrada por la “ola lopezobradorista”, pero que se cambió al bando azul.

En las nubes de la popularidad, Téllez humilló a Creel con su tono prepotente y déspota con el que solía llamar la atención en las sesiones legislativa al irse contra oponentes y adversarios. Además de recordarle sus derrotas en la jefatura de Gobierno en 2000 y en la interna por la presidencial en 2006, le dijo que sus llegadas al Congreso han sido siempre por la vía plurinominal.

Los panistas no se lo perdonaron y hoy Téllez está “out” como política al meterse fontalmente con el maestro panista, liderazgo ganado a pulso por su visión clara, estructura mental y lucidez para prever riesgos y adelantarse a tomar decisiones en situaciones determinadas.

“Alter ego” de Marko Cortés y articulador fino de la coalición Va por México, primero, y después del Frente Amplio Opositor se vio obligado a “bajarse” de sus intenciones de seguir en la pelea por la candidatura para sumarse a Xóchitl Gálvez, con quien había hecho ese trato.

Otro de los aspectos que le hacen ser líder es precisamente honrar su palabra dentro y fuera de su casa partidista. Es un político celoso y obsesivo de las formas tradicionales para llevar los acuerdos hasta el final de los objetivos. Tacto fino le hace llevar las negociaciones con sus adversarios en buenos términos, a pesar de las visiones extremas en asuntos determinados.

Con los que está en el Frente se encargó de buscarlos para avisar de manera personal su plan de no seguir en la contienda. Aunque Beatriz Paredes no compartió su idea, lo respetó y, con el afecto de dos viejos amigos, le deseó suerte. Del mismo modo encontró el respaldo de todos los presidentes de los partidos para convertirse en coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, en caso de que gane la contienda.

A “Alito” Moreno lo conoce desde que éste era un joven veinteañero y junto con Manuel Velasco hacía antesala en Gobernación hasta la media noche en espera de que Creel saliera de su oficina para irse a descansar a casa. Se hicieron amigos y hasta le cumplió la petición de subirlos al avión durante las giras con el presidente Fox, con quien ambos terminaron sentados.

Creel asegura que, salvo su postura en torno a la Guardia Nacional, “Alito” Moreno ha cumplido todos sus compromisos con la coalición y ahora con el Frente Amplio por México, por lo que no duda que llegarán juntos y muy fuertes a las elecciones presidenciales de 2024.



UPPERCUT: Mañana más de 24 millones de estudiantes de educación básica vuelven a clases y cuatro estados del país no repartirá libros de texto: Chihuahua, Coahuila, Edomex y Zacatecas, y seis los van a repartir con reservas, algunos libros sí y algunos no.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ