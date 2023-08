¿Volarán los ángeles?

Mientras escribo esta columna me encuentro en una etapa totalmente alejada de sentirme sexy. Como conté el mes pasado nació mi niño, y ha sido lo más increíble que me ha pasado, pero entre pañales, dar leche y no dormir, mi cuerpo no es el mismo. Justo por esto, y porque se acerca la fecha, me propongo a escribir sobre el esperado desfile de Victoria’s Secret.

Mi generación, nacida en la década de los ochenta, creció con esta ilusión de ver en la pasarela modelos espectaculares con cuerpos perfectos, caminar para dar a conocer las colecciones de la firma de lencería, vimos a las top models del momento: Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio, Rosie Huntington-Whiteley, Miranda Kerr, Karlie Kloss o Bella Hadid, con bras que quitaban el aliento, y por supuesto que sólo ellas podían lucir.

Año con año la expectativa de quiénes serían elegidas, quién cantaría, quién estaría en primera fila y qué piezas verían la luz, era enorme, pero como publicó el portal especializado en moda Business of Fashion: “La sociedad ha cambiado. Victoria’s Secret no” en 2018, después del último catwalk de la firma. Los movimientos de cuerpo positivo, así como la crítica a los fuertes requisitos para que las mujeres desfilaran y la adquisición de la firma por un conglomerado mayor fueron los responsables de que el acontecimiento llegara a su fin, tal y como lo conocemos.

La cita será en exactamente un mes, el 26 de septiembre, y se podrá ver por Amazon Prime Video, uno de los primeros, y principales, cambios que vemos en el formato.

Por otro lado, se ha anunciado que Doja Cat será la encargada de musicalizarlo, y se sabe que The Tour, como han nombrado el acontecimiento, será también un documental que se llevará a cabo en ciudades como Bogotá, Lagos, Londres y Tokio.

Uno de sus objetivos es: “animar y defender a las mujeres”, pero las críticas han empezado ya que, como una campaña previa, la firma ha publicado en su cuenta de Instagram varios videos en donde aparecen caras de la vieja guardia, Adriana Lima, Candice Swanepoel, Naomi Campbell, Taylor Hill, Gigi Hadid y Winnie Harlow. Sin haberse confirmado su participación, ya ha causado controversia porque la marca insiste en su innovación.

Todo ha evolucionado, pero como escribía al principio de esta columna, en esta etapa de mi vida, si sería una inspiración ver en pasarela a estas impresionantes modelos, para tener como objetivo mejorar mi salud, ponerme guapa y dejar atrás los kilitos que me dejó el embarazo. No se confundan, amo el movimiento body positive, era urgente y necesario, pero también me encanta sentir que “sí se puede”, y que algún día, podría comprar sets de lencería que me ayuden a sentirme en mi mejor versión.

POR BEGOÑA COSÍO

COLABORADORA

@BEGOCOSIO

MAAZ