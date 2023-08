Peñaloza vs. Chebaux

QUIZÁS RECUERDE QUE en 2001, tras ser acusado por fraude en agravio de Nacional Financiera y la Secretaría de Hacienda, David Peñaloza Sandoval se fugó a Europa.

El gobierno de Ernesto Zedillo le fincó los delitos, particularmente Gilberto Borja Navarrete, quien como director de Nafinsa y antes de ICA, vio en la constructora de Peñaloza, Tribasa, un acérrimo rival.

Peñaloza, ampliamente beneficiado en los proyectos de infraestructura en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue detenido en España, donde estuvo recluido por casi un año.

A su regreso y sin mayores explicaciones, el gobierno de Vicente Fox retiró los cargos y quedó en libertad. En aquel exilio la persona que acompañó a Peñaloza Sandoval fue Ivelitz Chebaux.

Más tarde se convertiría en su esposa, hasta el pasado mes de julio, cuando el empresario solicitó el divorcio, iniciando con ello una batalla legal en la que Peñaloza se niega a cumplir con una orden judicial.

Ésta lo obliga a pagar una pensión alimenticia y una compensación a su ex esposa tras 22 años de relación. Esta pugna apenas inicia y no será una batalla menor para su ex mujer.

El fundador de lo que ahora es Pinfra quiere fulminarla con todos los recursos e influencias a su alcance, ya que simultáneamente al trámite de divorcio, inició un nuevo juicio ante la Juez 54 en Materia Civil.

Pretende quitarle incluso la casa donde vive, misma que es propiedad de la señora; para ello consiguió una orden de arraigo en su contra.

Vivieron en concubinato de 2001 a 2008, cuando se casaron.

Yasmín Alonso Tolamátl es la jueza que concedió el recurso a Peñaloza y el abogado de éste es David Cohen Sacal, ambos actores en el escandaloso caso de la Cooperativa Cruz Azul, donde la primera fue acusada de “fraude procesal” en favor de Billy Álvarez, cliente del segundo.

La juez familiar prohibió a Peñaloza Sandoval vender o enajenar 50% de sus activos hasta que no se resuelva esta controversia familiar. Como parte de ellos, apunte 10 millones de acciones de Pinfra con un valor nominal, cada una de 170 pesos.

EN LA MULTIMILLONARIA licitación del IMSS para adquirir los servicios integrales de estudios de laboratorio y banco de sangre, en la que Zoé Robledo y sus pupilos asignaron más de 9 mil millones de pesos al Cártel de los Chupasangre, también se coló Centrum Promotora Internacional, la de Valentín Campos.

De hecho, la firma terminó siendo la más beneficiada de todas en la repartición de contratos en el rubro de pruebas de laboratorio, con un monto superior a 4 mil 900 millones de pesos.

Centrum se embolsó la adjudicación de 20 de las partidas licitadas, entre las que se incluyen prácticamente todas las unidades médicas del Seguro Social ubicadas en la Ciudad de México, mientras que en la administración de los bancos de sangre apenas se llevó 154 millones de pesos.

La operadora de servicios médicos integrales llevó como empresa puntera de su consorcio a la razón social Disimed SA de CV, sumó a Medicash SAPI de CV, una compañía promotora de seguros médicos, y se colocó en una tercera posición para pasar lo más desapercibida posible.

SIN HACER TANTO ruido, Abraham Alipi, el director general de Cenagas, ha tomado dos decisiones clave para el mantenimiento y operación del Sistrangas, o Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, responsable del transporte de 60% del gas que fluye en México. La primera fue la inspección de 6 mil 274 kilómetros de ductos, la rehabilitación de 43 kilómetros y la identificación de mil 624 “indicaciones de integridad”.

Es decir, la revisión en tres años de la infraestructura que mueve al país, y los puntos clave que había que reparar para que lo siga haciendo. La segunda decisión fue la reducción dramática de las famosas “intervenciones”, que son las compras de gas natural, ante eventualidades climatológicas o cambios abruptos de mercado.

Le adelanto el dato: Cenagas ha garantizado el suministro comprando 95% menos gas natural vía intervenciones, y una reducción de 40% en el precio de la molécula. Una cifra interesante, a propósito del nearshoring y las potenciales inversiones en el país.

KIMBERLY-CLARK DE México y Don Claudio X. González Laporte no han visto una en el juicio que siguen contra los hermanos Jorge y Juan Carlos González Olvera por la espuria asamblea en la que los despojaron de sus acciones de la empresa 4e Global, caso del que aquí le dimos cuenta semanas atrás. Como se ha informado, el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de la CDMX confirmó la nulidad de esa asamblea.

La poderosa transnacional de productos de higiene promovió un recurso de revisión constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Norma Lucía Piña, el cual fue desechado, con lo cual, Claudio X. prácticamente agotó su última instancia en este juicio, el cual ahora se enfila al ámbito penal.

EL LAUREADO DEEPAK CHOPRA estará en México el 25 de noviembre. Será interesante conocer su visión en un contexto de convulsión no sólo nacional, sino mundial: conflictos bélicos, pandemias, cambio climático, racismo, odio, violencia, crimen organizado, polarización, miedo, pobreza y desesperanza.

El evento es organizado por Universal Thinking Forum, que dirige Gabriel Rosales, empresa que ha traído a otros destacados conferencistas, como Fernando Savater, Mario Molina, Roberto Gupta y Baltazar Garzón, entre otros. Chopra estará acompañado de Alfonso Ruiz Soto, Prem Dayal, Jai Hari Singh y Valentino Lanús, con quienes abordará el conocimiento de uno mismo, la felicidad y paz interior, el miedo y el amor, la autorrealización, la libertad y la conciencia.

ÓSCAR PERALTA CASARES, vicepresidente de GMI y presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) en Querétaro, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que comanda Pablo Gómez.

Se le imputa un supuesto lavado de dinero y defraudación fiscal, ya que a través de su empresa, encajada en el sector de la construcción y de la organización de eventos empresariales en esa entidad, ha simulado gastos para evadir responsabilidades ante el SAT, que capitanea Antonio Martínez Dagnino. Peralta es consuegro del gobernador Mauricio Kuri.

