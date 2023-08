Veracruz, entre el dolor y la impunidad

Veracruz se debate entre la muerte y la impunidad. Trece cadáveres desmembrados en congeladores, en Poza Rica, es un hecho aterrador y lamentablemente parte de una amplia estadística estatal. Cuitláhuac García utiliza la imagen e imita el estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ocupa el lugar 29 de 32, como uno de los gobernadores peor evaluados por sus ciudadanos.

Aun así, las encuestas documentan que el 62.5 por ciento de los votantes volvería a elegir a Morena, dado lo disminuida que está la oposición. De acuerdo con el estudio demoscópico de El Heraldo de México, la aspirante morenista más visible es la actual secretaria de Energía del gobierno federal, Rocío Nahle, con el 25.9 por ciento de las preferencias.

Su simpatía está con Claudia Sheinbaum y en el estado tiene el respaldo del sindicato de maestros, con mucho peso electoral. Otro gremio con gran influencia, el petrolero, está con Adán Augusto López, apoyado también por el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, quien sólo alcanza el 10.8 por ciento del pastel.

El apoyo de Cuitláhuac García está dividido entre su secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, con el 16.4 por ciento de popularidad, y el de Educación, Zenyazen Escobar García, envueltos en un inconveniente golpeteo político.

Otro bien posicionado es el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued, con el 21.7 por ciento de las simpatías, sólo debajo de Rocío Nahle, pero enfrenta el embate del delegado federal de programas del Bienestar, Manuel Huerta, quien le demanda no aspirar a la gubernatura dado su origen en realidad hidalguense.

El Frente Amplio por México aún no determina si hará alianza en el estado. Para el PRI, el aspirante más viable es el diputado federal José Francisco Yunes, con el 18.3 por ciento de las preferencias, aunque él sostiene que no hay forma de ganar si la oposición no va junta.Mientras, Héctor Yunes Landa tiene el 9.9 por ciento.

La carta fuerte del panismo local es el senador Julen Rementería, quien tiene el15.1 por ciento de las preferencias. Le sigue Fernando Yunes con 11.9 por ciento y la alcaldesa de Veracruz, Paty Lobeira, con el 9.8 por ciento. La apuesta de Movimiento Ciudadano sería José Manuel del Río Virgen, con un competitivo 19.3 por ciento para empezar.

Actual funcionario del Senado, sufrió encarcelamiento político en esta administración, como sucedió en 1998 con el dirigente del partido, Dante Delgado, a manos de los priistas.

Con un Padrón electoral de más de 6 millones de votantes, Veracruz es un territorio estratégico en la elección presidencial de 2024.

POR ADRIANA DELGADO

COLABORADORA

@ADRIDELGADORUIZ

ADRIANAD16@YAHOO.COM.MX

