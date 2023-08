Estrellas de Arabia (primera parte)

Hablamos en la entrega pasada sobre el eco que Lionel Messi ha tenido en la MLS, desde su llegada, pero el legado de Cristiano Ronaldo podría dejarle al futbol árabe algo más allá de un simple arribo, y las cuestiones mediáticas. La completa consolidación de la liga, primero con la incorporación de grandes jugadores provenientes del futbol europeo, y luego el compromiso que van a tener con la formación de nuevos jugadores.

Es innegable, y le convoco, a que le comencemos a echar un ojo a ese futbol, porque en unos años pudiera ser muy interesante, por lo pronto le hago un repaso de las principales estrellas que estarán jugando a partir de la siguiente temporada por aquellos lares islámicos.

Neymar: el jugador que pudo ser si se lo hubiera propuesto. En fin. Le ganaron los excesos como a Ronaldinho y muchos connacionales. Más allá de eso sus números en Europa fueron muy interesantes y con la selección brasileña ni les cuento. Con los catalanes, perforó 105 veces las redes y les puso 76 pases a sus compañeros en 187 partidos. Impresionante. Con París Saint Germain jugó 173 encuentros. Hizo 118 goles y 77 pases para gol.

Sobrepasó una participación directa por partido. Si habría estado 100 por ciento enfocado le pudo competir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, sin duda. Firmó con el Al-hilal después de una época en el Barcelona y el PSG, donde desafortunadamente no pudo con la encomienda de darle su primera Champions. Rondará los 300 millones de euros de ganancias. Lástima que además las lesiones no lo dejaron desenvolverse plenamente.

Karim Benzema: Legado impresionante con el Real Madrid. Se puso el equipo a las espaldas, tras la partida de cristiano y terminó siendo uno de los más importantes en la historia de ese equipo. Dejó dividendos escandalosos. 355 goles y 165 asistencias. Además, súmele el palmarés: cinco Champions League, misma cantidad de Mundiales de Clubes. Cuatro ligas, 3 Copas del Rey, 4 supercopas de España y Supercopas de Europa. Una auténtica leyenda que llega, todavía y pese a sus 35 años de edad en un gran nivel.

Sadio Mané. Aterriza en el Al-Nassr. Este delantero senegalés es legendario no sólo por lo que hizo en el terreno de juego sino por las reiteradas colaboraciones que ha hecho en su pueblo natal para la educación, medicina, entre otras. Anotó 120 y otorgó 48 pases a sus compañeros en el Liverpool, además de adjudicarse una Champions League y una liga en una escuadra que no ganaba nada importante en muchos años. Tuvo un gran paso por el Salzburgo con el que se catapultó a la élite, el Southampton y su aventura efímera con el Bayern München alemán, donde se esperaba más de él, aunque eso no le quitará lo crack.

Continuará…

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE HERALDO DEPORTES LAGUNA EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

