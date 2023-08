Villegas y su Durango fantasía

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, vive un Estado de fantasía. El mes pasado destaparon una cloaca en el Registro Civil y su respuesta fue que “hay temas más complejos”. Ahí fabricaban a mexicanos, revivían muertos y hacían matrimonios o divorcios inexistentes. Esto, para quedarse con propiedades, herencias y mucho dinero. Pero, para Esteban, que gobierna una entidad de película, no es grave.

OAXACA: Los virreyes estatales, conocidos como gobernadores de Morena, creen que sus acciones delictivas no tendrán repercusiones. Por ello, Salomón Jara, golpista del orden constitucional estatal, quiere acabar con el Tribunal Administrativo, para que no sean sancionados sus cómplices… perdón, sus subalternos. Acusa al magistrado presidente, Manuel Velasco, de tener 4 carpetas por fraude. Ese no es el fondo. Si son ciertas las acusaciones contra Manuel, lo que dudamos, debería haber acudido al Congreso local para demandarle un juicio político. Pero quieren irse por la libre, aunque sea un delito. Caciques sin control. El delito de Manuel, es ser amigo del exgobernador José Murat.

GUANAJUATO: El brutal asesinado de Milagros Monserrat a manos de un raterillo que se “enojó” por que no tenía nada que robarle, bajará de la cabalgata panista por la gubernatura a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez. El criminal, sigue prófugo. Alejandra no ha dado la cara y su policía difundió que se trató de un ataque “por rencillas personales”. La sociedad leonesa está enardecida contra la edil del PAN.

VERACRUZ: Quien se siente que tiene más poder que el gobernador Cuitláhuac García, es el líder del Congreso local, Javier Gómez Cazarín, quien se dice el verdadero operador electoral de Morena. Cazarín es el alfil negro dentro del gobierno de la titular de Energía, Rocío Nalhe, aspirante a la gubernatura. En el Estado golpeador callejonero de opositores a Rocío.

METEPEC: El edil expriista Fernando Flores, se gasta una millonada en promover el reconocimiento que le dio el grupo el ultraderechista CPAP. Tiene un municipio hecho trizas, sumido en la violencia y desaparición de personas. Recibe un premio por luchar contra la trata, que de verdad no ha hecho nada.

NETZAHUALCÓYOTL: El alcalde perredista Adolfo Cerqueda Rebollo, de mal en peor. La violencia e inseguridad campea en todo el municipio mexiquense. Dice que tiene un gobierno extraordinario, que no ven sus gobernados. Pero, lo brutal, fue la infame justificación que dio cuando 2 de sus policías invadieron territorio de la CDMX y Federal, al perseguir a jóvenes desarmados y herirlos en la Terminal 2 del AICM. ¿Así instruye a sus genízaros? Los perseguían para extorsionarlos. Pobre Neza. Un alcalde de penita ajena.

AGUASCALIENTES: Con todo y su doctorado en Ciencias policiales, Manuel Alonso, jefe de Seguridad no pudo atrapar a los asesinos del empresario Juan Antonio Álvarez Flores. Cámaras y seguimiento en el C5i, no fueron suficientes. Algo está mal en ese sistema que resultó muy oneroso al gobierno del exgobernador Martín Orozco. Pide la IP local, considerar la remoción de Manuel.

