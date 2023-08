Más allá del melodrama ranchero

En tiempos de #Regioglobalización, la asimetría en Norteamérica se acentúa porque en México seguimos pensando que la clave está en que inviertan en nosotros y pocas veces en que las oportunidades de negocio también van de acá para allá. El #Blindspot de la semana está en las posibilidades que pocos ven, y menos toman: Canadá.

En este espacio insistimos en que el #Tmec no alcanzará su potencial si no hacemos un esfuerzo por conocer a nuestro socio comercial de la hoja de maple, pero no te preocupes, aquí tienes a #Blindspot que hace la tarea de explorar ese mundo.

Esta semana llegó hasta mis oídos la historia de unos emprendedores lidereados por Chava Gómez Martín de Alva con su marca de tequila y mezcal Sweet Poison, que sin miedo al éxito están abriéndose brecha al mercado global a partir de capitalizarse a través de la Canadian Securities Exchange (CNSX).

Vámonos al contexto, la CNSX inició operaciones en 2003, diez años antes de que el Gobierno Mexicano diera pasos formales para el nacimiento de lo que su similar en México, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) que liderea María Ariza.

¿Qué hace CNSX? Brinda una alternativa moderna y eficiente a las empresas que buscan acceder a los mercados públicos de capital canadienses. Chava, Mr. Sweet Poison, vio la oportunidad y la tomó. No lo hizo solo pues los caminos de la vida no son como yo (ni nadie) pensaba, sino de quienes logran unir los puntos.

Hasta ahora la relación de negocios entre México-Canadá está guiada principalmente por la minería y en últimas fechas con intentos relevantes como el de la tienda de café favorita de los canadienses: Tim Hortons.

Lo interesante es que la capitalización para Sweet Poison vino a través de Yellow Stem Tech Inc., una empresa de Robert Eadie quien también lidera Starcore una compañía minera que tiene en su portafolio la mina San Martín que en 2022 fue elegida por la ONU para ser parte de un programa piloto de sostenibilidad en minería.

¿Qué hizo Eadie vía la CNSX? El año pasado compró los derechos de distribución de Sweet Poison por un millón de dólares, sí, la minería abriendo brecha a otros negocios mexicanos.

Le pregunté a Mr. Sweet Poison por qué lo hizo vía en CNSX y no en México, por ejemplo, a través de BIVA. Su respuesta fue contundente: el gobierno canadiense está viendo cómo te ayuda para que generes. Te digo querido lector para que escuches #4T y Raquel Buenrostro.

Para muestra basta una fecha, en seis meses la mezcalera ya estaba en el mercado bursátil canadiense. Es cierto, lo hicieron a través de una empresa existente, pero en emprendedurismo, la creatividad es la clave.

La apuesta de Sweet Poison es en cinco años y a través de capitalizar e invertir ser una one billion company. Veamos, pero por lo pronto el México revolucionario no se detiene por un gobierno y una cultura empresarial. Ojo aquí Cuervo, Sauza, Herradura, Don Julio, Orendain y similares, que, al menos en Canadá, les están ganando espacios relevantes en las tiendas de licores que en Canadá siguen siendo del gobierno. ¡Que el mundo gire!

#BlinspotRíoBravo The Factual preguntó a través de plataformas digitales si era antiético la fortificación con boyas del Río Bravo en Texas, 54% contestó que no, 41% que sí, y 5% no está seguro. Así el ambiente con nuestro principal socio comercial y la apuesta de futuro vía #Nearshoring.

#BlindspotComercial hoy se reúnen en privado y de manera virtual Jayme White de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos con el subsecretario de Comercio Exterior mexicano, Alejandro Encinas. La transparencia es clave para la credibilidad, veamos si nos cuentan en México como van temas como el energético, laboral y ambiental.

POR ÓSCAR SANDOVAL SAENZ

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ

