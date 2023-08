Voltereta fiscal en la SICT

Hay un cambio de visión en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que lleva Jorge Nuño, respecto de la forma en la que el gobierno concibe los proyectos de infraestructura.

El propósito es dejar de verlos como un gasto y empezar a verlos como lo que verdaderamente son: fuente de ingresos fiscales para el propio gobierno, lo que ya genera simpatías en la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, que escudriña cada rubro del Presupuesto.

Los datos no mienten. El cálculo de la SICT es que las obras que están terminándose en estos meses representan al menos $70 mil millones de pesos de ingresos tributarios no petroleros. Esta cifra se obtuvo a partir de los $311 mil millones de pesos de inversión en carreteras federales, caminos rurales, autopistas, etc., y tomando en cuenta que en los Criterios Generales de Política Económica la propia Hacienda establece que por cada medio punto del PIB que impulse la inversión se generan ingresos fiscales (no petroleros) para la federación en el orden de los $ 70 mil millones.

De hecho, el cálculo es conservador, porque la inversión en infraestructura que impulsa la SICT rebasa en 61 mil millones de pesos ese medio punto.

En cualquier caso, lo que tenemos es un escenario en el que los proyectos de infraestructura efectivamente se están convirtiendo en fuente de ingresos tributarios.

Claro que el mandato de la SICT es auxiliar la vida de los mexicanos, por lo que los beneficios sociales también están siendo vistos como prioritarios. Parte de estos beneficios serán los 345 mil pasajeros que a diario se estarán moviendo con el sistema metropolitano.

En estos proyectos se encuentran el tren suburbano al AIFA, que requiere $25 mil 800 millones y que unirá Buenavista con el Aeropuerto en 39 minutos; así como el tren a Toluca, con inversión de $97 mil millones, 20 trenes y siete estaciones.

Esta nueva visión fiscal de la SICT será clave en el paquete económico 2024 que se presentará el próximo mes.

SAMUEL

Fuerte discurso del Gobernador de Nuevo León Samuel García, quien reiteró la extensión de la línea del metro para que llegue hasta el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Asimismo, anunció que el Tren Suburbano también llegará a la terminal aérea y que llenará la ciudad de parques (cinco nuevos), así como de espacios para “Fan Fests” para el Mundial de Futbol y para actividades de la NFL y otros deportes. Atizó contra Donald Trump por decir que el cambio climático no existe. Pronunció duras palabras al presumir sus logros especificando que lo hace a pesar de tener en contra al Congreso estatal y a varios alcaldes del PRI y el PAN, quienes incluso llegan a rechazar que se establezca una estación de metro en su territorio. Sin esos bandidos, aseguró, “nos convertimos en Texas, se los juro”.}

